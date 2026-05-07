ALES/1 ne zaman, bu hafta sonu mu yapılacak? ALES sınav günü açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı!

"2026 ALES sınavı ne zaman, hangi oturum ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" gibi sorular sınava hazırlanan adaylar tarafından merakla takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte ALES/1,ALES/2 ve ALES/3 sınav oturumlarına dair bilgiler ön plana çıktı. ALES/1 sınavı için kısa bir süre kalmışken sınav sürecine dair detaylar da gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 15:27
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans ve doktora adayları için oldukça önemli bir süreç olarak görülüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yılın ilk oturumu olan ALES/1 için geri sayıma başlamışken, sınav süreci için yapılan araştırmalar da artış kazandı.

2026 ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/1, 10 Mayıs Pazar 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Pazar günü yapılacak olan sınav, saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Adayların sınav salonlarına alınma süreci saat 10.00'da sona erecek; bu nedenle sınav binalarına zamanında gelmek kritik önem arz ediyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak adaylar, yer bilgilerini gösteren belgelerini online olarak temin edecek. Sorgulama adımları:

  • ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.
  • T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılır.
  • "Sınav Giriş Belgesi" ekranından belge görüntülenir.
ALES/1 SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIKLANDI!

10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde 07.00-10.00 saatleri arasında bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak ve "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

DİĞER ALES TARİHLERİ

  • ALES/2: 26 Temmuz 2026
  • ALES/3: 29 Kasım 2026
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
