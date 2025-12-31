Trend Galeri Trend Yaşam Ali Gözüşirin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali Gözüşirin Lingo Türkiye konuğu!

Manken ve oyuncu Ali Gözüşirin, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde "Aylak Adem" karakterine hayat veren Gözüşirin, yılbaşı gecesi dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte büyük ödül için yarışacak. Peki, Ali Gözüşirin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, rol aldığı diziler:

Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:09
Ali Gözüşirin, son yıllarda televizyon dünyasındaki projeleriyle dikkat çekiyor. 2025 yılını Lingo Türkiye'nin özel bölümünde noktalayacak olan Gözüşirin, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Her Yerde Sen gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Şu sıralar Cennetin Çocukları dizisinde "Adem" karakterini canlandıran oyuncu, yılbaşı gecesi elde edilecek ödülün kimsesiz çocuklara bağışlanacağı bu özel yayında yer alacak. İşte Ali Gözüşirin kimdir, kaç yaşındadır ve hangi dizilerde oynamıştır sorularının yanıtları.

ALİ GÖZÜŞİRİN KİMDİR?

27 Ocak 1995, İstanbul doğumlu Ali Gözüşirin, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler Bölümünden mezun olmuştur.

Son yıllarda "Senden Önce", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Rise of Empires: Ottoman" gibi yapımlarda yer aldı.

Tanınmasına vesile olan yapımlardan biri Ufak Tefek Cinayetler'deki rolü olmuştur.

ALİ GÖZÜŞİRİN DİZİLERİ

Cennetin Çocukları

Sevmek Yüzünden

Senden Önce

Uyanış: Büyük Selçuklu

Her Yerde Sen

Ufak Tefek Cinayetler

