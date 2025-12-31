Trend
Galeri
Trend Yaşam
Ali Gözüşirin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali Gözüşirin Lingo Türkiye konuğu!
Ali Gözüşirin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali Gözüşirin Lingo Türkiye konuğu!
Manken ve oyuncu Ali Gözüşirin, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde "Aylak Adem" karakterine hayat veren Gözüşirin, yılbaşı gecesi dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte büyük ödül için yarışacak. Peki, Ali Gözüşirin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, rol aldığı diziler:
Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:09