Ali Gözüşirin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Ali Gözüşirin’in rol aldığı diziler

Ali Gözüşirin, son yıllarda televizyon dünyasındaki projeleriyle dikkat çekiyor. 2025 yılını Lingo Türkiye'nin özel bölümünde noktalayacak olan Gözüşirin, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Her Yerde Sen gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Şu sıralar Cennetin Çocukları dizisinde "Adem" karakterini canlandıran oyuncu, yılbaşı gecesi elde edilecek ödülün kimsesiz çocuklara bağışlanacağı bu özel yayında yer alacak. İşte Ali Gözüşirin kimdir, kaç yaşındadır ve hangi dizilerde oynamıştır sorularının yanıtları.