Trend Galeri Trend Yaşam Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Lingo Türkiye konuğu Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı

Müzisyen ve oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TRT 1'de yayınlanacak olan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. TRT 1'in güncel projelerinden Cennetin Çocukları dizisinin kadrosunda yer alan Alıcı, yılbaşı gecesi dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte yarışacak. Peki; Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:07
Sanat kariyerine müzik ve tiyatro ile başlayan, son yıllarda ise televizyon projeleriyle tanınan Ali Seçkiner Alıcı, 2025 yılını Lingo Türkiye'nin özel bölümünde noktalıyor. Özellikle Yargı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlardaki karakterleriyle bilinen Alıcı, bu kez bir yarışmacı olarak ekranlara gelecek. İşte, Ali Seçkiner Alıcı kimdir sorusunun yanıtı:

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

3 Temmuz 1965'te Kars'ta doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) oldu.

Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara'da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı.

Alıcı şu anda Cennetin Çocukları dizisinde Sarı Dayı rolüne hayat veriyor.

ALİ SEÇKİNER ALICI DİZİLERİ

Ferhunde Hanımlar

Saksıdaki Ağaç

Komşu Köyün Delisi

Yüz Yüze

Şahsiyet

Bir Aile Hikayesi

Arıza

Yargı

Oğlum

Ben Bu Cihana Sığmazam

Kalpazan

Cennetin Çocukları

