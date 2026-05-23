Trend Galeri Trend Yaşam ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Fiyatların düşüş gösterdiği bugünlerde mercek altına alınan gram, çeyrek ve tam cinsinden değerler ön plana çıkıyor. Özellikle düğün sezonu ile birlikte fiziki altına olan talep artış gösteriyor. Peki 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü ile altın ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 23.05.2026 06:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 15:10
ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

23 Mayıs 2026 güncel altın alış satış listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatları gün içerisinde de değişiklik gösterebiliyor. Ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketler ise bu değişiminin en büyük etkenleri olarak dikkat çekiyor.

ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Gram Altın 6.630,00 6.630,84 -0,42%
ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Çeyrek Altın 10.785,00 10.887,00 -0,23%
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Tam Altın 43.008,00 43.396,00 -0,23%
ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Cumhuriyet Altını 44.038,00 44.704,00 0,43%
ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Ata Altın 44.132,00 44.528,00 -0,23%
ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
22 Ayar Bilezik 6.019,07 6.306,86 -0,23%
ALIŞ-SATIŞ ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
Ons Altın 4.508,81 4.509,38 -0,74%
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör