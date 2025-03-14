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Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete ile duyuruldu ve yürürlüğe girdi. Akıllı hız destek sisteminden sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemine, olay veri kaydedicisinden alkol kilidi kurulum ön hazırlığına kadar pek çok çalışmada tip onayına ilişkin idari şartlar hakkındaki yönetmelik araç sahiplerini ilgilendiriyor. Peki; alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:56