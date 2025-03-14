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Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete ile duyuruldu ve yürürlüğe girdi. Akıllı hız destek sisteminden sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemine, olay veri kaydedicisinden alkol kilidi kurulum ön hazırlığına kadar pek çok çalışmada tip onayına ilişkin idari şartlar hakkındaki yönetmelik araç sahiplerini ilgilendiriyor. Peki; alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak?

Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:56
Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

Yönetmeliğin amacı; motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esasları belirlemek olarak açıklandı. İşte, Resmi Gazete'de duyurulan alkol kilidi hakkında merak edilenler...

Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esasları belirlemek üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı.

Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

ALKOL KİLİDİ NEDİR?

Alkollü araç kullanımının önüne geçmek ve gerekli cezaları belirlemek amaçlı hazırlanan uygulamada öncelikle sürücünün alkol oranı belirlenecek.

Sınırı aşmış sürücülerin araç kullanımının otomatik olarak önüne geçilecek.

Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre testle birlikte alkol sınırın üstünde çıkarsa araç sürücüyü uyaracak ve bu durumda araç çalışmayacak.

Öte yandan sürücünün acil durum şeridinde kalma sistemi de harekete geçecek.

Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı