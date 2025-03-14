Alkol kilidi nedir, nasıl uygulanacak? Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esasları belirlemek üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı.