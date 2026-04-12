Alkollü cani iki ayda serbest kaldı

Aksaray'da geçen yıl 7 Mart'ta, alkollü ve ehliyetsiz olarak çıktığı trafikte önünde giden otomobile çarpan Mert Dilekçi (26), araçta bulunan ve düğün hazırlığı yapan Medine Şahin'in (20) ölümüne, Arif Şahin (22) ise yaralanmasına neden oldu. Kazadan sonra kaçan ve 3 gün sonra tutuklanan Dilekçi'nin, 12 Mayıs'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianamede, Dilekçi'nin geç yakalanması nedeniyle kaza anında kaç promil alkollü olduğuna dair tespit yapılamadığı, ancak jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, araç içerisinde çok yoğun alkol kokusunun olduğu, yolcu koltuğu paspası üzerinde poşet içerisinde alkol şişesi, enerji içeceği ve kuruyemiş bulunduğu, sürücünün kol dayama kısmında ise plastik bardakla alkol içildiğinin tespit edildiği bilgileri yer aldı. Alkol bardağı üzerinde yapılan DNA örneklerinin, Mert Dilekçi'den alınan kan örnekleri ile uyumlu olduğu belirtildi. Dilekçi'nin trafik magandası olduğunu gösterir bilgilerin yer aldığı iddianamede, 03/02/2019'da aday sürücüyken 1.31 promil alkollü araç kullanırken yakalandığı ve sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği, 14/06/2021'de ise 1.67 promil alkollü, 01/11/2024'te ise 1.80 promil alkollü araç kullanırken yakalanıp hakkında adli işlem yapıldığı, 05/11/2023'te de kırmızı ışık ihlali ve makas atıp dur ihtarına uymadığı, bilgilerine yer verildi. ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ İddianamede, Mert Dilekçi'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Aksaray 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında ise kazadan yaralı kurtulan Arif Şahin'in şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıkarken, savcı mütalaasında tutuksuz yargılanan Mert Dilekçi hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istedi. EŞİNİN YÜREK YAKAN SÖZLERİ Nişanlandıktan sonra nikâhları da kıyılan ancak düğünlerini göremeyen Medine Şahin'in eşi Samet Şahin'in sosyal medya hesabındaki 'Benim çok sevdiğim eşim toprak altında yatarken, bize bunu yapanın dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Eşimin hakkını adalet önünde sonuna kadar arayacağım' paylaşımı ise yürekleri burktu.