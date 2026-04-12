Alkollü cani iki ayda serbest kaldı

Alkol bardağı üzerinde yapılan DNA örneklerinin, Mert Dilekçi'den alınan kan örnekleri ile uyumlu olduğu belirtildi. Dilekçi'nin trafik magandası olduğunu gösterir bilgilerin yer aldığı iddianamede, 03/02/2019'da aday sürücüyken 1.31 promil alkollü araç kullanırken yakalandığı ve sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği, 14/06/2021'de ise 1.67 promil alkollü, 01/11/2024'te ise 1.80 promil alkollü araç kullanırken yakalanıp hakkında adli işlem yapıldığı, 05/11/2023'te de kırmızı ışık ihlali ve makas atıp dur ihtarına uymadığı, bilgilerine yer verildi.