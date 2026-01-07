Almanya bu hırsızlıkla çalkalanıyor: Soyulan bankaya bu kez de baskın! Şok detaylar ortaya çıktı

Tanık ifadelerine göre, soygun öncesinde otopark girişinde kullanılan elektronik çip sistemi çalışmadı. Bu nedenle giriş yapmak isteyenlere, zil çalmaları halinde manuel olarak kapı açıldı. Polis, soyguncuların da kendilerini otopark kiracısı gibi göstererek bu yöntemle içeri girmiş olabileceğini değerlendiriyor.