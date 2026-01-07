Trend
Almanya bu hırsızlıkla çalkalanıyor: Soyulan bankaya bu kez de baskın! Şok detaylar ortaya çıktı
Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde soyulan Sparkasse şubesinde savcılık emriyle arama yapıldı. Polis, soygunda boşaltılan kasaların sahiplerini araştırmak için bankadaki bilgisayarları incelemek istedi. Ancak banka yönetimi işbirliğine yanaşmayınca, savcılık kararı ile bankaya baskın düzenlendi ve arama yapıldı. İşte Almanya'nın konuştuğu banka hırsızlığıyla ilgili yeni detaylar!
Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:14