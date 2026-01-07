Trend Galeri Trend Yaşam Almanya bu hırsızlıkla çalkalanıyor: Soyulan bankaya bu kez de baskın! Şok detaylar ortaya çıktı

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde soyulan Sparkasse şubesinde savcılık emriyle arama yapıldı. Polis, soygunda boşaltılan kasaların sahiplerini araştırmak için bankadaki bilgisayarları incelemek istedi. Ancak banka yönetimi işbirliğine yanaşmayınca, savcılık kararı ile bankaya baskın düzenlendi ve arama yapıldı. İşte Almanya'nın konuştuğu banka hırsızlığıyla ilgili yeni detaylar!

İsmail EREL
Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:14
Polis, bilgisayarlar, sabit diskler ve dijital güvenlik sistemlerine ait verileri incelemek üzere el koydu. Polis, kasa sahipleri üzerinden olduğu kadar banka çalışanları ve bilgisayarlar üzerinden de soygunculara ulaşmak istiyor.

OTOPARK GİRİŞİNDE ARIZA

Polisin bir diğer önemli ipucu ise, soygundan kısa süre önce Sparkasse'nin yeraltı otoparkına açılan çelik kepenkli girişinde teknik bir arıza yaşanmış olması.

Tanık ifadelerine göre, soygun öncesinde otopark girişinde kullanılan elektronik çip sistemi çalışmadı. Bu nedenle giriş yapmak isteyenlere, zil çalmaları halinde manuel olarak kapı açıldı. Polis, soyguncuların da kendilerini otopark kiracısı gibi göstererek bu yöntemle içeri girmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Giriş noktasında kamera bulunmaması, bu ihtimali güçlendiriyor. Öte yandan güvenlik kamerası görüntüleri, soyguncuların izlerini yok etmek için kimyasal madde kullandığını ortaya koydu. Kullanılan maddenin tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor.

SİGORTA DELİL İSTİYOR

Mağdurlar ise ne yapacağını bilmiyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Buer semtindeki bankada 3 bin 250 kasanın neredeyse tamamen açılıp içindekilerin çalınmasıyla birlikte 100 milyon euroluk bir zarar oluştu.

Ancak kasalar en fazla 10 bin 300 euro kapsamında sigortalı. Şimdi kasa sahiplerinden kasanın içinde bulunan değerli eşyalarını kanıtlaması isteniyor.

Bunun için de kasa içeriğini gösteren fotoğraf gibi deliller talep edildi.

Delil sunamayanlara ise para verilip verilmeyeceği, verilecekse ödemenin ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.

