Alperen Şengün için ilk sonuçlar yayında! NBA All Star oylaması ne zaman bitecek, nasıl oy verilir?

Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu olan NBA'de All-Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Milli gururumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda dev isimlerle yarışırken ilk oylama sonuçları da belli oldu. Houston Rockets formasıyla bu sezon parkeleri titreten Alperen, taraftar desteğiyle All-Star kadrosuna girmeye çok yakın. Peki, NBA All-Star oylaması ne zaman bitecek, Alperen Şengün kaçıncı sırada? İşte oy verme rehberi ve milli yıldızımızın son durumu.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:30
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2025-2026 sezonunun en iyilerini bir araya getirecek olan 75. NBA All-Star maçı için oylama süreci devam ediyor. Şıubat 2026'da Los Angeles'taki Intuit Dome'da oynanacak bu dev maç öncesi, taraftarların oyları ilk beşlerin belirlenmesinde %50 oranında etki edecek. Geçtiğimiz sezon ilk kez bu büyük sahneye adım atan temsilcimiz Alperen Şengün, bu sezon istatistiklerini daha da yukarı taşıyarak yeniden adaylar arasında yer alıyor. İlk sonuçların açıklanmasıyla birlikte "Alperen All-Star olacak mı?" sorusu yeniden gündeme oturdu.

NBA ALL-STAR OYLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

NBA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre oylama takvimi şu şekilde işleyecek:

Son Gün: 14 Ocak 2026
Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek.

ALPEREN ŞENGÜN İLK OYLAMA SONUÇLARINDA KAÇINCI?

Açıklanan ilk taraftar oylaması sonuçlarına göre Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda forvet/pivot kategorisinde iddialı konumda:

Oy Sayısı: 308.346

Sıralama: Batı Konferansı forvetleri arasında 11. sırada.

NBA ALL STAR İÇİN OY NASIL VERİLİR?

NBA All Star oy süreci vote.nba.com üzerinden yürüyor. Bu yıl pozisyon sınırlamasının olmadığı oylamada ülkemizden Alperen Şengün ve Adem Bona yer alıyor.

Batı Konferansında listenin başında Luka Doncic 1 milyon 249 bin 518 oyla yer alıyor.

2. sırada Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic var. Oy: 1 milyon 128 bin 962!

3. sırada ise Stephen Curry yer alıyor.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde 1 milyon 192 bin 296 oyla Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo yer alırken 2. sırada 1 milyon 72 bin 449 oyla Philadelphia 76ers'ın ABD'li oyuncusu Tyrese Maxey yer alıyor.