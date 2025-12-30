Alperen Şengün sıralamada! 2026 NBA All Star oylaması ne zaman bitecek, nasıl oy verilir?

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2025-2026 sezonunun en iyilerini bir araya getirecek olan 75. NBA All-Star maçı için oylama süreci devam ediyor. Şıubat 2026'da Los Angeles'taki Intuit Dome'da oynanacak bu dev maç öncesi, taraftarların oyları ilk beşlerin belirlenmesinde %50 oranında etki edecek. Geçtiğimiz sezon ilk kez bu büyük sahneye adım atan temsilcimiz Alperen Şengün, bu sezon istatistiklerini daha da yukarı taşıyarak yeniden adaylar arasında yer alıyor. İlk sonuçların açıklanmasıyla birlikte "Alperen All-Star olacak mı?" sorusu yeniden gündeme oturdu.