Trend
Galeri
Trend Yaşam
Alperen Şengün sıralamada! 2026 NBA All Star oylaması ne zaman bitecek, nasıl oy verilir?
Alperen Şengün sıralamada! 2026 NBA All Star oylaması ne zaman bitecek, nasıl oy verilir?
Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu olan NBA'de All-Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Milli gururumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda dev isimlerle yarışırken ilk oylama sonuçları da belli oldu. Houston Rockets formasıyla bu sezon parkeleri titreten Alperen, taraftar desteğiyle All-Star kadrosuna girmeye çok yakın. Peki, NBA All-Star oylaması ne zaman bitecek, Alperen Şengün kaçıncı sırada? İşte oy verme rehberi ve milli yıldızımızın son durumu.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:36