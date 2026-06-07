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ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞ: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar?
ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞ: 7 Haziran Pazar tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, 7 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni haftaya hazırlanan piyasa takipçileri, gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altındaki güncel seviyeleri araştırırken, döviz kurlarındaki son gelişmeleri de yakından izliyor.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 18:47