Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP ET! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftanın son işlem gününde altın piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle geçtiğimiz günlerde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları, 19 Aralık 2025 Cuma gününe yatay bir seyirle başladı. Yatırımcılar ve hediye alacak vatandaşlar, "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan güncel verilere göre tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:31
Küresel piyasalarda ons altının 4.315 dolar seviyelerinde dengelenmesi iç piyasada altın fiyatlarının zirveye yakın kalmasını sağlıyor. 2026 yılına girmeye sayılı günler kala güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilk tercihi olan altın, bugün de işlem grafiği sergiliyor. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dengeli duruşun yıl sonuna kadar korunabileceğini öngörüyor. İşte 19 Aralık sabahı itibarıyla güncel alış ve satış tablosu.

19 ARALIK 2025 ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL TABLO)

Serbest piyasa ve Kapalıçarşı verilerine göre bugün geçerli olan anlık fiyatlar şu şekildedir:

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.288,54 dolar
SATIŞ: 4.289,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 39.815,00 TL
SATIŞ: 40.416,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.940,07 TL
SATIŞ: 5.941,86 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.434,83 TL
SATIŞ: 5.687,73 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 39.880,00 TL
SATIŞ: 40.131,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.577,00 TL
SATIŞ: 9.816,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.357,00 TL
SATIŞ: 39.011,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.137,00 TL
SATIŞ: 19.596,00 TL

