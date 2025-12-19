ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP ET! Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Küresel piyasalarda ons altının 4.315 dolar seviyelerinde dengelenmesi iç piyasada altın fiyatlarının zirveye yakın kalmasını sağlıyor. 2026 yılına girmeye sayılı günler kala güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilk tercihi olan altın, bugün de işlem grafiği sergiliyor. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dengeli duruşun yıl sonuna kadar korunabileceğini öngörüyor. İşte 19 Aralık sabahı itibarıyla güncel alış ve satış tablosu.