Altın ile yarışıyor, taleplere yetişilemiyor: Kilosu 500 lira!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şifa deposu bitkilere olan rağbet günden güne artmaya devam ediyor. Kışın vazgeçilmezi olan bitkilerinden ıhlamur adeta altınla yarışıyor. Aktarlar, kilosu 500 liraya varan fiyatıyla kış mevsiminin gözdesi olan ıhlamurun bahçelerde ve ağaçlarda olduğunu ancak toplayan olmadığı için fiyatların yükseldiğini belirtiyor.

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminin güçlendirmek isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda alıyor. Kışın vazgeçilmezi olan ve özellikle soğuk algınlığına iyi gelen ıhlamurun kilo fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Geçen sene kilosu 100 liradan satılan yaprak ıhlamurun fiyatı bu sene 200 ile 300 lira arasında değişiyor.

ALTIN DEĞERİNDE Çiçek ıhlamur ise 400 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarıyla adeta altınla yarışıyor. Vatandaşlar yükselen fiyatlara rağmen kendi bütçelerine göre ıhlamur almaya devam ederken, aktarlar ise bahçelerde ve ağaçlarda ıhlamurun olduğunu ancak toplayan olmadığı için fiyatların yükseldiğini söyledi.

"HERKES EVİNDE IHLAMURU DEMLEYİP, RAHATLIKLA İÇEBİLİR" Kış mevsiminde baharat ve bitkisel ürünler sektörünün çok hızlı olduğunu söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, "Şu an en çok sattığımız ürünlerden birisi ıhlamur, ada çayı, kuşburnu gibi bitkiler. Ama bunların her zaman en başında ıhlamur vardır. Ihlamur bizim için altın bir içecektir. Bütün Türk milletinin ilk zamanlardan beri kullandığı en iyi bitkidir.

Ihlamur, en küçük çocuklardan en büyük yetişkinlere kadar kullanılabilen en doğal bitkilerden biridir. Ihlamur, herhangi bir yan etkisi olmayan ama birçok hastalığa fayda sağlayan besin takviyelerinin başında gelir. Örneğin üst solunum yolları için havalar biraz soğuduğunda ilk içeceğimiz içeceklerden birisi ıhlamur çayıdır. Herkes evinde ıhlamuru demleyip, rahatlıkla içebilir" dedi.