Altın ve gümüş yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı: Çok sert geçecek, bu işi yıl bitmeden bitirin
FED ve TCMB'nin faiz kararı ile rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş için Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi. A Haber'e konuştan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "2026 çok sert bir yıl olacak. Bu işi yıl bitmeden bitirin." dedi.
Giriş Tarihi: 13.12.2025 16:02