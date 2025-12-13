Altın ve gümüş yatırımcısına İslam Memiş’ten uyarı: Çok sert geçecek, bu işi yıl bitmeden bitirin

GÜMÜŞ BU SEVİYEDEN ALINIR MI?

Şimdi hazır gümüş tarafında bu kadar değer artışları varken yine bugünlerde gümüş çok konuşuluyorken değerli izleyenlerimizi gümüş tarafında dikkat edilmesi noktasında çağırırım ben. Gümüş bizim nazarımızda şu anda alınabilecek bir seviyede değil. Yani teknik olarak düzeltmelere ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü öngörümüz devam ediyor. Yani 2026 yılında yine 75 dolar ons tarafta, 120 lira gram tarafında beklenti dahilinde. Ancak bu seviyelerden çok dikkat etmek lazım. Tekrar sert geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden bugüne kadar hazırlığını yapan zaten yaptı Şu anda gümüş almak için çok dikkat etmek lazım. Alınabilir bir seviyede değil."