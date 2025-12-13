Trend Galeri Trend Yaşam Altın ve gümüş yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı: Çok sert geçecek, bu işi yıl bitmeden bitirin

FED ve TCMB'nin faiz kararı ile rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş için Finans Analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi. A Haber'e konuştan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "2026 çok sert bir yıl olacak. Bu işi yıl bitmeden bitirin." dedi.

Giriş Tarihi: 13.12.2025 16:02
Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıkladığı bu hafta değerli metaller rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 5.976 TL'ye, gümüş ise 88 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Rekor seviyelerin ardından Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı.

A Haber'de konuşan İslam Memiş şunları kaydetti:

ALTIN VE GÜMÜŞTE CİDDİ YÜKSELİŞLER OLDU

"Ons altın uluslararası piyasalarda 4285 dolar, gümüşün ons fiyatı 63,5 dolar seviyesinde. Yine euro dolar paritesi bir 738 seviyesine kadar toparlandı. Ancak buradan tekrar kar satışları gelebilir. Piyasalar genel itibariyle bir Noel tatili hazırlığında. O yüzden daha yatay bir seyir beklemeye devam ediyoruz. Bu hafta altın ve gümüş tarafında ciddi yükselişler oldu. Gümüş ve altın yeni bir rekoru daha tazeledi bu hafta.

Gümüş, 85 lira seviyesinin üzerinde 88 lira seviyesine kadar o ikinci kritik direnç seviyesini test etti. Yıllık bazda getirisi yüzde 150 oldu gram gümüşün. Gram altın tarafında da şu anda 5.900 lira seviyesi var. 100 lira civarında bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz. Burada da yıllık bazda yüzde 93'lük bir değer artışı var"

GÜMÜŞ BU SEVİYEDEN ALINIR MI?

Şimdi hazır gümüş tarafında bu kadar değer artışları varken yine bugünlerde gümüş çok konuşuluyorken değerli izleyenlerimizi gümüş tarafında dikkat edilmesi noktasında çağırırım ben. Gümüş bizim nazarımızda şu anda alınabilecek bir seviyede değil. Yani teknik olarak düzeltmelere ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü öngörümüz devam ediyor. Yani 2026 yılında yine 75 dolar ons tarafta, 120 lira gram tarafında beklenti dahilinde. Ancak bu seviyelerden çok dikkat etmek lazım. Tekrar sert geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden bugüne kadar hazırlığını yapan zaten yaptı Şu anda gümüş almak için çok dikkat etmek lazım. Alınabilir bir seviyede değil."

ALTIN YATIRIMCISI BU İŞİ BİTİRMELİ

Altın tarafında da yine ons altın tarafında 4160-4260 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 4260 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Burada da 5800-5900 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ama önümüzdeki yıl yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği için gram tarafında yine pozitif beklentimiz devam ediyor. Altın almak isteyenler yıl sonuna kadar bence bu işi bitirmeli.

6 BİN TL'NİN ALTI ALIM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Yine içeride gram altın TL fiyatını en önemli etkenlerden birisi işçilik. Malum Ekim ayında 1 kilogram külçe altında 12.500 dolar işçilik vardı. Yıl sonu pozisyon kapatmalar, merkez bankalarının alımının durdurması gibi birçok etken 500 dolara kadar bu işçilikleri geriletti. İşte bu işçilikler gerilediği için ons altında yükseliş gördük ama gram altında 6.000'li seviyeleri görmedik. Ve dolayısıyla da geçen hafta mesela 5780-5790 civarındaydı. Yine kamuoyunla bilgilendirdik. İşte buraların ucuz olduğunu ifade etmiştik. Yine bu düşüncemiz devam ediyor. 6.000 seviyesinin altındaki rakamlar 2026 yılı hazırlığı için önemli. 2026 yılı çok belirsiz bir yıl olacak. Çok sert bir yıl olacak. Ona göre karar vermekte fayda var.

2026'DA BU SEVİYELER SÜRPRİZ DEĞİL

Diğer yandan Euro tarafında yükseliş yönlü 2026 yılındaki beklentimiz de yine pozitif yönde devam ediyor. Yine euro dolar paritesinde 1.22 hedef konumunda ve 2026 yılında bu seviyeler görülürse bizim için sürpriz olmayan rakamlar olacaktı. Yatırımcı yine portföylerini çeşitlendirmeli. Tek bir yatırım aracına mutlaka yatırım yapmamalı. Riskleri dağıtmalı. Uzun vadeli bir planlama içerisinde olmalı. 2026 yılının ikinci yarısı 2025 yılına kıyasla biraz daha pozitif seyirde geçebilir. Enflasyon rakamlarındaki düşüşlerin devamıyla birlikte tekrar yılın ikinci yarısında kredi musluklarının kısmen açılması biraz daha muhtemel sonuçlar arasında.

BORSADA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Borsa tarafındaki pozitif seyir de yıl sonuna kadar devam eder. 11.400, 11.600, 11.800 puan seviyeleri var yukarıda. Yine buraları takip etmeye devam edeceğiz. Şu anda Küresel piyasalarda herhangi bir endişe olmadığı için bir Noel tatili rehaveti olduğu için piyasalardaki sakin seyirin devam ettiğini gözlemliyoruz.