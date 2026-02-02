Alzaymır’ın sessiz başlangıcı! İlk 10 kritik belirtiye dikkat...

ALZAYMIR'IN İLK 10 SİNYALİ
ALZAYMIR yalnız unutkanlık değildir. Unutkanlıkta çok daha fazlasıdır. İlk akla gelen, hatırlanması gereken işaretler ise şunlardır:
1. İNCE AKSAMALAR
Faturayı unutmak değil, ödeme sırasını karıştırmak, mutfağa girip "neden geldim" sorusunun sıklaşması.
2. DİL PÜRÜZLERİ
Kelime bulma güçlüğü, dolaylı anlatımlar, sosyal ortamlardan kaçınma.
3. YÖN ŞAŞIRMALARI
Tanıdık güzergâhlarda kısa süreli karışıklıklar.
4. KARAR HATALARI
Finansal hatalar, dolandırıcılığa açıklık, ani ve riskli kararlar.
5. DUYGUSAL DEĞİŞİMLER
Alınganlık, apati, kuşku, "Ben eskisi gibi değilim" hissi.
6. UYKU BOZULMALARI
Bölünmüş uyku, sık uyanma, gündüz zihinsel yavaşlama.
7. ZAMAN VE MEKÂN KARIŞTIRMALARI
Basit ve sıradan da olsa tekrarlayan zaman ve mekân hataları.
8. TEKRARLANAN SORULAR VE ANILAR
Aynı soruların ve anıların kısa aralıklarla tekrarlanması.
9. YOL KARIŞTIRMALARI
Çok sık kullanılan ve iyi bilnen mekân ve alanlarda bile tekrarlanabilen yol bulma hataları.
10. SOSYAL KAPANMA
Aile, komşular, arkadaşlar ve diğer ilişkilerin giderek sınırlanması.