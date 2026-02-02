Alzaymır’ın sessiz başlangıcı! İlk 10 kritik belirtiye dikkat...

3 KATMANLI RİSK HARİTASI VAR

Alzaymır riski tek bir anahtarla açılıp kapanmaz, üç ayrı katmandan oluşur ve okunur.

1. Biyolojik Katman Amiloid birikimi ve tau düğümleri, klinik belirtilerden 10–20 yıl önce sessizce başlar. Bu sessiz dönem artık modern tanımın merkezindedir. "Şikâyet yoksa sorun yok" dönemi bitmiştir.

2. Genetik Katman APOE e4 riski artırır, APOE e2 daha koruyucudur. Ama genetik çoğu zaman bir eğilimdir. Hüküm değildir. Yüksek riskli gen taşıyıp hiç Alzaymır olmayan büyük bir grup vardır. Bu da yaşam tarzı ve erken müdahalenin gücünü gösterir.

3. Yaşam Yolu Katmanı Bu katman çok önemlidir ve "damar sağlığı, uyku kalitesi, işitme gücü, depresyondan korunma, diyabet, obezite, fiziksel aktivite, bilişsel rezerv ve sosyal bağlar gibi" pek çok parametre içeren en önemli katmandır. OM AGE LONGEVITY'nin en çok yatırım yaptığı alan da burasıdır. Çünkü "değiştirilebilir ve yönetilebilir" olan bu katmandır.