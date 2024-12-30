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AMORTİ NEDİR VE NE ANLAMA GELİR? Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirlenir, ikramiyesi ne kadar?

2025 Milli Piyango çekilişine oldukça kısa bir süre kaldı. Çekiliş öncesi merak edilen konular arasında 'Amorti nedir, ne demek ve ne anlama gelir?' soruları bulunuyor. Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük paradır. Peki, Milli Piyango'da amorti ne demek ve nasıl belirlenir?

Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:37
AMORTİ NEDİR VE NE ANLAMA GELİR? Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirlenir, ikramiyesi ne kadar?

Yeni yıla artık sayılı saatler kaldı. 31 Aralık Salı akşamı gerçekleştirilecek olan çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar açıklanacak. Bu noktada, bileti alan vatandaşlar her yılbaşında olduğu gibi bu sene de Amorti ne demek, ne anlama gelir? Milli Piyango'da amorti nedir? sorularına yanıt arıyor.

AMORTİ NEDİR VE NE ANLAMA GELİR? Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirlenir, ikramiyesi ne kadar?

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

AMORTİ NEDİR VE NE ANLAMA GELİR? Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirlenir, ikramiyesi ne kadar?

MİLLİ PİYANGO AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango biletinize amorti çıkması halinde bileti ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.

Bu yıl çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet, 60 TL ve tam bilet 120 TL olarak belirlendi. Amorti ikramiyesi kişinin aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, buna göre kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacak.

AMORTİ NEDİR VE NE ANLAMA GELİR? Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirlenir, ikramiyesi ne kadar?

AMORTİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

31 Aralık Cuma günü gerçekleşecek Yılbaşı çekilişi saat 17.00'de başlayacak. 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye için çekiliş ise saat 23.00 olarak açıklandı.

AMORTİ NEDİR VE NE ANLAMA GELİR? Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirlenir, ikramiyesi ne kadar?

Büyük ikramiye için şanslı numaraların belli olmasıyla birlikte amorti rakamları da belli olacak.

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