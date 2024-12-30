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AMORTİ NEDİR VE NE ANLAMA GELİR? Milli Piyango’da amorti ne demek, nasıl belirlenir, ikramiyesi ne kadar?

2025 Milli Piyango çekilişine oldukça kısa bir süre kaldı. Çekiliş öncesi merak edilen konular arasında 'Amorti nedir, ne demek ve ne anlama gelir?' soruları bulunuyor. Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük paradır. Peki, Milli Piyango'da amorti ne demek ve nasıl belirlenir?