Anadolu’nun o lezzeti listeleri fethetti! Türk yemeği TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" sıralamasında en iyi 3. lezzet seçildi!
Küresel alanda en prestijli lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesini yayınladı. Yüzyıllardır tencerelerimizde kaynayan o eşsiz lezzet mirasımız, onlarca farklı kültürü geride bırakarak listenin ilk 3'üne girerek adını altın harflerle yazdırdı. Anadolu'nun o enfes lezzeti bir kez daha Türk mutfağının lezzetini dünyaya gösterdi.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 14:40