Anadolu’nun o lezzeti listeleri fethetti! Türk yemeği TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" sıralamasında en iyi 3. lezzet seçildi!

Kısık ateş üzerinde uzun süre pişirilerek hazırlanan güveç yemekleri, dünyanın pek çok mutfağında köklü bir geçmişe sahiptir. Gastronomi alanında dünya çapında önemli bir yere sahip olan TasteAtlas, yeni yayınladığı "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesi, dünyanın dört bir yanından farklı mutfakları bir araya getirerek küresel mutfak kültürünün zenginliğini gözler önüne serdi. Listenin 3. sırasına adını altın harflerle yazdıran Anadolu lezzeti ise Türk mutfağının güzelliğini tüm dünyaya bir kere daha kanıtladı.