Trend Galeri Trend Yaşam Anadolu’nun o lezzeti listeleri fethetti! Türk yemeği TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" sıralamasında en iyi 3. lezzet seçildi!

Küresel alanda en prestijli lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesini yayınladı. Yüzyıllardır tencerelerimizde kaynayan o eşsiz lezzet mirasımız, onlarca farklı kültürü geride bırakarak listenin ilk 3'üne girerek adını altın harflerle yazdırdı. Anadolu'nun o enfes lezzeti bir kez daha Türk mutfağının lezzetini dünyaya gösterdi.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 14:40
Kısık ateş üzerinde uzun süre pişirilerek hazırlanan güveç yemekleri, dünyanın pek çok mutfağında köklü bir geçmişe sahiptir. Gastronomi alanında dünya çapında önemli bir yere sahip olan TasteAtlas, yeni yayınladığı "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesi, dünyanın dört bir yanından farklı mutfakları bir araya getirerek küresel mutfak kültürünün zenginliğini gözler önüne serdi. Listenin 3. sırasına adını altın harflerle yazdıran Anadolu lezzeti ise Türk mutfağının güzelliğini tüm dünyaya bir kere daha kanıtladı.

20. Tochitură Moldovenească - ROMANYA

19. Moroccan Meatball Tagine (Kefta Tagine) - FAS

18. Rabo de toro - İSPANYA

17. Kari ayam - MALEZYA

16. Vaca atolada - BREZİLYA

15. Chicken Tikka Masala - BİRLEŞİK KRALLIK

14. Massaman Curry - TAYLAND

13. Bobó de camarão - BREZİLYA

12. Rendang - ENDONEZYA

11. Rojões à moda do Minho - PORTEKİZ

10. Moqueca Baiana - BREZİLYA

9. Khoresh - İRAN

8. Wat - ETİYOPYA

7. Gulai - ENDONEZYA

6. Shahi Paneer - HİNDİSTAN

5. Karē - JAPONYA

4. Butter chicken (Murgh makhani) - HİNDİSTAN

3. Hünkar beğendi - TÜRKİYE

2. Phanaeng Curry - TAYLAND

1. Seco de cabrito - PERU

Küresel gastronomi dünyasının en saygın rehberlerinden TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oyları ve uzman incelemeleriyle belirlediği "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini yayınlayarak lezzet haritasını güncelledi. Dünya mutfaklarının sıralandığı bu listede Türk mutfağı Anadolu'nun o lezzetiyle ilk 5'e girdi! İşte listeye damgasını vuran o Türk lezzetleri ve ülkelerin sıralaması...

40. Inasal na manok - FİLİPİNLER

39. Bistec a lo pobre - ŞİLİ

38. Hünkar beğendi - TÜRKİYE