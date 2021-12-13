Android 12 ve MIUI 12.5 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar!

Xiaomi güncelleme politikası gereği güncellemeleri Android 11 ve Android 12 olarak ayırmış durumda. Bazı telefonlarda işletim sistemi Android 11'de kalırken arayüz güncellenecek, bazıları ise Android 12 ve MIUI 12.5 arayüz güncellemesini alacak.

Xiaomi, yeniden tasarlanan widget'lar, yeni gizlilik panosu, güncellenmiş bir dizi yeni animasyon ve daha fazlası gibi birçok yeni özellik getiren üst düzey amiral gemisi akıllı telefonlarından birkaçı için Android 12 beta güncellemesini de bu cihazlar için başlattı.

Birkaç hafta önce Xiaomi, dokuz amiral gemisi cihazı için MIUI 13 kararlı testine başladığını duyurmuştu. Ayrıca Xiaomi, MIUI 12.5 Gelişmiş Sürüm için üçüncü toplu kullanıma sunma planını da yayınladı. Üçüncü partide toplam 25 akıllı telefon MIUI 12.5 Enhanced kararlı yapıyı almaya hak kazanmış oldu.

ANDROİD 12 TABANLI MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ TELEFONLAR: Redmi -Redmi K40

-Redmi K40 Pro

-Redmi K40 Pro+

-Redmi K30S Ultra