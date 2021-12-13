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Android 12 ve MIUI 12.5 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar!

Xiaomi yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalar içinde Xiaomi telefonlar Android 12'ye ve yeni arayüze kavuşacak. Ancak Çinli teknoloji güncellemeleri ayırmış durumda. Çünkü bazı telefonlar Android 11 temelli MIUI 12.5 güncellemesini, bazıları ise Android 12 tabanlı MIUI 12.5 güncellemesini alacak. Peki Android 12'ye güncellenecek olan telefonlar nedir? İşte güncelleme alacak Xiaomi, Redmi ve Poco cihazlar listesi...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:56
Android 12 ve MIUI 12.5 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar!

Xiaomi güncelleme politikası gereği güncellemeleri Android 11 ve Android 12 olarak ayırmış durumda. Bazı telefonlarda işletim sistemi Android 11'de kalırken arayüz güncellenecek, bazıları ise Android 12 ve MIUI 12.5 arayüz güncellemesini alacak.

Android 12 ve MIUI 12.5 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar!

Xiaomi, yeniden tasarlanan widget'lar, yeni gizlilik panosu, güncellenmiş bir dizi yeni animasyon ve daha fazlası gibi birçok yeni özellik getiren üst düzey amiral gemisi akıllı telefonlarından birkaçı için Android 12 beta güncellemesini de bu cihazlar için başlattı.

Android 12 ve MIUI 12.5 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar!

Birkaç hafta önce Xiaomi, dokuz amiral gemisi cihazı için MIUI 13 kararlı testine başladığını duyurmuştu. Ayrıca Xiaomi, MIUI 12.5 Gelişmiş Sürüm için üçüncü toplu kullanıma sunma planını da yayınladı. Üçüncü partide toplam 25 akıllı telefon MIUI 12.5 Enhanced kararlı yapıyı almaya hak kazanmış oldu.

Android 12 ve MIUI 12.5 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar!

ANDROİD 12 TABANLI MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ TELEFONLAR:

Redmi

-Redmi K40
-Redmi K40 Pro
-Redmi K40 Pro+
-Redmi K30S Ultra

Android 12 ve MIUI 12.5 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar!

-Redmi Note 9 Pro 5G
-Redmi K30 Pro
-Redmi K30 Pro Zoom Edition
-Redmi Note 10

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