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Android kullanıcıları dikkat! Google Play Store'da tespit edildi, bu uygulamalardan uzak durun!

Dört farklı trojan yani truva atı, Google Play Store aracılığıyla ağustos ve kasım ayları arasında yayıldı. Binlerce telefona bulaştılar. Bankacılık bilgilerini hedefleyen bu trojanlar oldukça tehlikeli. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:26
Android kullanıcıları dikkat! Google Play Store’da tespit edildi, bu uygulamalardan uzak durun!

Güvenlik uzmanlarının açıklamasına göre ağustos ve kasım ayları arasında 300 binden fazla Android cihaza 4 farklı trojan bulaştı. Anatsa (diğer adıyla TeaBot), Alien, ERMAC ve Hydra isimli bu truva atları bankacılık bilgilerini ve kripto para cüzdanlarını hedefliyor. Araştırmacılar truva atlarının, işe yarar gibi görünen uygulamaların içine gizlendiğini ve bu uygulamaların da Google Play Store'a yüklendiğini belirtti.

Android kullanıcıları dikkat! Google Play Store’da tespit edildi, bu uygulamalardan uzak durun!

Söz konusu trojanlar cihaza yüklendikten sonra bankacılık uygulamalarına saldırılar gerçekleştirmeye imkan sağlıyor. Bu virüsler kullanıcı şifrelerini ele geçirmek, basılan tuşları kaydetmek, SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını çalmak gibi yeteneklere sahip.

Android kullanıcıları dikkat! Google Play Store’da tespit edildi, bu uygulamalardan uzak durun!

Truva atlarının bulunduğu Android uygulamaları şu şekilde:

-Two Factor Authenticator (com.flowdivison)
-Protection Guard (com.protectionguard.app)
-QR CreatorScanner (com.ready.qrscanner.mix)
-Master Scanner Live (com.multifuction.combine.qr)

Android kullanıcıları dikkat! Google Play Store’da tespit edildi, bu uygulamalardan uzak durun!

-QR Scanner 2021 (com.qr.code.generate)
-QR Scanner (com.qr.barqr.scangen)
-PDF Document Scanner - Scan to PDF (com.xaviermuches.docscannerpro2)

Android kullanıcıları dikkat! Google Play Store’da tespit edildi, bu uygulamalardan uzak durun!

-PDF Document Scanner Free (com.doscanner.mobile)
-CryptoTracker (cryptolistapp.app.com.cryptotracker)
-Gym and Fitness Trainer (com.gym.trainer.jeux)

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