Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!
Sağlık Bakanlığı, ani kalp durmalarında hayatta kalma oranını yükseltmek amacıyla toplu alanlarda taşınabilir otomatik şok cihazlarının (OED) bulundurulmasını zorunlu hale getirdi. Bundan sonra OED cihazları, toplu yaşam alanlarında daha görünür ve erişilebilir noktalarda yer alacak.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 07:57