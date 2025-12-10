Trend Galeri Trend Yaşam Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Sağlık Bakanlığı, ani kalp durmalarında hayatta kalma oranını yükseltmek amacıyla toplu alanlarda taşınabilir otomatik şok cihazlarının (OED) bulundurulmasını zorunlu hale getirdi. Bundan sonra OED cihazları, toplu yaşam alanlarında daha görünür ve erişilebilir noktalarda yer alacak.

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 07:57
Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Ani kalp durmalarında hızlı müdahaleyi sağlayacak taşınabilir şok cihazlarının kullanımı yaygınlaşıyor.

Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Taşınabilir şok cihazlarının toplu alanlarda bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Sağlık Bakanlığı, ani kalp durmalarında hayatta kalma oranını yükseltmek amacıyla taşınabilir otomatik şok cihazlarının (OED) kullanımını yaygınlaştıracak yeni düzenlemeyi yayımladı.

Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Yönetmelik, sağlık kuruluşları dışında meydana gelen ani kalp durmalarında profesyonel ekipler gelene kadar yapılacak hızlı müdahalelerin daha etkili hale getirilmesini hedefliyor.

Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Bu kapsamda OED cihazları, toplu yaşam alanlarında daha görünür ve erişilebilir noktalarda yer alacak.

Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Böylece OED cihazları yalnızca hastanelerde değil, günlük yaşamın içinde geniş bir alanda hazır bulunacak.

Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Cihazın kullanımında nüfus yoğunluğu dikkate alınarak yerleşim planı yapılacak.

Ani kalp durmasına karşı dev hamle: Toplu alanlarda şok cihazları zorunlu hale geliyor!

Cihazı sağlık meslek mensubu, ilk yardımcı ve halktan kurtarıcı kullanabilecek.