Trend Galeri Trend Yaşam ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI 2026: ASKİ ile Ankara'da su seviyesi ne durumda, yüzde kaç dolu?

Başkentte kış aylarının ortasına gelinirken barajlardaki su seviyesi kritik eşiği aşmaya çalışıyor. ASKİ tarafından paylaşılan 18 Şubat 2026 verilerine göre, barajların toplam doluluk oranında sınırlı bir artış gözlemlendi. Peki, Ankara barajlarında bugün son durum ne, aktif kullanılabilir su miktarı ne kadar? İşte Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Kesikköprü başta olmak üzere Başkent'in su rezervlerine dair güncellenen Ankara baraj doluluk oranları.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:42
Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan baraj havzaları, 2026 yılı Şubat ayını yağışların etkisiyle bir miktar toparlanarak geçiriyor. ASKİ'nin dijital veri tabanından alınan son bilgilere göre, 18 Şubat sabahı itibarıyla Ankara barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 20 üzerinde.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

18 Şubat sabahı itibarıyla Ankara barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 22,42 seviyesine ulaştı.

Her ne kadar toplam kapasitede bir yükseliş olsa da, şehre su sağlayan "aktif kullanılabilir su oranı"nın yüzde 13,38 gibi düşük seviyelerde kalması, su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

ASKİ tarafından paylaşılan saniyelik verilere göre, Ankara'yı besleyen baraj havzalarındaki doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) SU Miktarı (M3) SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım 52.445.000 17.167.000 32,73
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 1.108.276.000 226.141.000 20,40
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım 22.961.000 6.276.000 27,33
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım 93.452.000 35.681.000 38,18
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım 542.000 542.000 100,00
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım 85.228.000 19.529.000 22,91
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 95.000.000 95.000.000 100
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 91.762.000 20.732.000 22,59
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım 59.525.000 12.734.098 21,39
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım 5.668.500 335.717 5,92
2026 YILI
Aylık Barajlara Gelen Su Miktarı

Dönem Su Miktarı
Ocak-2026 55,762,949
Şubat-2026 156.246.689
AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARI NEDEN ÖNEMLİ?

Barajlardaki toplam su miktarı ile kullanılabilir su miktarı arasındaki fark, suyun çekilebileceği teknik seviyelerden kaynaklanmaktadır. Ankara'da toplam doluluk oranı %22 seviyelerinde görünse de, pompalama ve arıtma tesislerine ulaştırılabilecek "aktif" suyun %13 bandında olması, olası kuraklık risklerine karşı tedbirli olunması gerektiğini gösteriyor.

