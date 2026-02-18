ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI 2026: ASKİ ile Ankara’da su seviyesi ne durumda, yüzde kaç dolu?

Başkentte kış aylarının ortasına gelinirken barajlardaki su seviyesi kritik eşiği aşmaya çalışıyor. ASKİ tarafından paylaşılan 18 Şubat 2026 verilerine göre, barajların toplam doluluk oranında sınırlı bir artış gözlemlendi. Peki, Ankara barajlarında bugün son durum ne, aktif kullanılabilir su miktarı ne kadar? İşte Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Kesikköprü başta olmak üzere Başkent'in su rezervlerine dair güncellenen Ankara baraj doluluk oranları.
ASKİ tarafından paylaşılan saniyelik verilere göre, Ankara'yı besleyen baraj havzalarındaki doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:
|Baraj Adı
|Toplam Hacim (M3)
|SU Miktarı (M3)
|SU Yüzdesi (%)
|Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım
|52.445.000
|17.167.000
|32,73
|Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|1.108.276.000
|226.141.000
|20,40
|Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım
|22.961.000
|6.276.000
|27,33
|Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım
|93.452.000
|35.681.000
|38,18
|Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım
|542.000
|542.000
|100,00
|Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım
|85.228.000
|19.529.000
|22,91
|Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|95.000.000
|95.000.000
|100
|Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım
|91.762.000
|20.732.000
|22,59
|Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım
|59.525.000
|12.734.098
|21,39
|Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım
|5.668.500
|335.717
|5,92