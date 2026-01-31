ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI OCAK 2026: Yağışların ardından Ankara barajlarında artış oldu mu, yüzde kaç?

BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI NEDİR, NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Barajlarda minimum su seviyesi su alma yapısı kotu olarak tanımlanmaktadır. Bu kotun altındaki hacim baraj işletme ömrü boyunca havzadan gelen sürüntü malzeme için ayrılmış olup bu hacme ölü hacim denir. Aktif hacim ise mininum su kotu ile normal su kotu (Suyun alınabileceği en üst kot) arasında kalan hacmi ifade eder. Ölü hacim baraj işletmesi boyunca azaldığından ve bu kottan su alınması için ayrı bir pompaj sistemi kurulması gerektiğinden işletme faaliyetleri aktif hacme göre planlanır. İlgili bakanlıkça da doluluk oranı aktif hacme göre açıklanmaktadır. Baraj Toplam doluluk miktarı – ölü hacim miktarı =Aktif Doluluk miktarı Aktif mevcut kullanılabilir su miktarı / Aktif kullanılabilen toplam su miktarı = Aktif Doluluk oranı