Ankara Baraj Doluluk Oranları 18 Şubat 2026: ASKİ ile güncel aktif su seviyesi yüzde kaç oldu?

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

18 Şubat sabahı itibarıyla Ankara barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 22,42 seviyesine ulaştı.

Her ne kadar toplam kapasitede bir yükseliş olsa da, şehre su sağlayan "aktif kullanılabilir su oranı"nın yüzde 13,38 gibi düşük seviyelerde kalması, su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.