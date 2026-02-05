Trend Galeri Trend Yaşam Ankara baraj doluluk oranları güncellendi! ASKİ ile Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Ankara baraj doluluk oranları güncellendi! ASKİ ile Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre güncel baraj doluluk oranları da belli oldu. Aktif (kullanılabilir) doluluk oranı geçtiğimiz yıla kısayla düşük seviyelere çekildi. Uzmanlar, yağışların sürmesi halinde barajdaki su seviyesinin artabileceğini açıklarken, gözler güncel verilere çevrildi. İşte, Ankara baraj doluluk oranları.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 07:06
Baraj doluluk oranları güncellendi. Başkentte son olarak düşük seviyelerde olan baraj doluluk oranları son yağışların ardından değişti. Şehirde yaşayanlar aktif su seviyelerindeki artış ve düşüşleri yakından takip etmeye başladı. Açıklanan son veriler Ankara'nın su kaynakları açısından önem arz ediyor.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

ASKİ verilerine göre 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Ankara'daki toplam baraj doluluk oranı yüzde 14.8 olarak ölçülürken, aktif (kullanılabilir) doluluk oranı ise yüzde 4.95 olarak ölçüldü.

4 ŞUBAT ANKARA BARAJLAR GENEL DURUM

  • Akyar Barajı: %14.85
  • Çamlıdere Barajı: %14.91
  • Çubuk 2 Barajı: %9.74
  • Eğrekkaya Barajı: %24.31
  • Kargalı Barajı: %15.68
  • Kavşakkaya Barajı: %9.16
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %11.27
  • Peçenek Barajı: %17,14
  • Türkşerefli Barajı: %5,92
  • Uludere Barajı %36,445
2025 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

Dönem Su Miktarı
Ocak-2025 23.485.595
Şubat-2025 11.362.033
Mart-2025 24.446.143
Nisan-2025 38.344.766
Mayıs-2025 34.821.344
Haziran-2025 5.653.167
Temmuz-2025 4.046.432
Ağustos-2025 3,730,148
Eylül-2025 5.225.594
Ekim-2025 8.847.145
Kasım-2025 7.847.803
Aralık-2025 9.403.288
2026 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

Dönem Su Miktarı
Ocak-2026 55.762.949
Şubat-2026 35,277,500