Ankara barajlarında son durum belli oldu! Ankara’da aktif su seviyesi nedir? İşte veriler

Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajlara ait son doluluk verileri, ASKİ'nin 10 Şubat tarihli açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Kış mevsiminde etkili olan yağışların su kaynaklarına katkısı yakından takip edilirken, paylaşılan oranlar başkentteki su rezervlerinin mevcut durumuna ışık tutuyor. Baraj seviyeleri, önümüzdeki aylara yönelik su yönetimi ve planlamaları açısından dikkatle ele alınıyor.
|Dönem
|Su Miktarı
|Ocak-2025
|23.485.595
|Şubat-2025
|11.362.033
|Mart-2025
|24.446.143
|Nisan-2025
|38.344.766
|Mayıs-2025
|34.821.344
|Haziran-2025
|5.653.167
|Temmuz-2025
|4.046.432
|Ağustos-2025
|3,730,148
|Eylül-2025
|5.225.594
|Ekim-2025
|8.847.145
|Kasım-2025
|7.847.803
|Aralık-2025
|9.403.288