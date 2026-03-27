Ankara Büyükşehir'de konser, imar ve ihale skandalları: Mansur Yavaş ve 10 bürokrat için soruşturma izni!
Ankara Büyükşehir'de konser, imar ve ihale skandalları: Mansur Yavaş ve 10 bürokrat için soruşturma izni!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser ve imar dosyalarından sonra 'ihale' depremi yaşanıyor. 2022 yılı Denetim Komisyonu raporundaki usulsüzlük tespitleri üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen soruşturma izni çıktı. Aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz ve Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan'ın da bulunduğu 10 üst düzey isim, 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. Mansur Yavaş hakkında verilen üçüncü soruşturma izniyle birlikte, usulsüz iş deneyim belgeleri ve mevzuata aykırı ihale süreçleri 18 Mayıs'ta yargıya taşınıyor.
Giriş Tarihi: 27.03.2026 07:46