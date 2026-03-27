Ankara Büyükşehir'de konser, imar ve ihale skandalları: Mansur Yavaş'ın ekibine soruşturma şoku
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser ve imar dosyalarından sonra 'ihale' depremi yaşanıyor. 2022 yılı Denetim Komisyonu raporundaki usulsüzlük tespitleri üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen soruşturma izni çıktı. Aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz ve Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan'ın da bulunduğu 10 üst düzey isim, 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 27.03.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 09:06