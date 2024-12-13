Ankara Elektrik Kesintisi Sorgulama: 13 Aralık 2024 Başkent EDAŞ duyuruları ile Ankara’da elektrik ne zaman gelecek?

Başkentte çeşitli ilçe ve mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle, bölgede elektrik dağıtımından sorumlu kurum olan Başkent EDAŞ elektrik kesintisi ekranını güncelledi. Arıza kaynaklı kesintiler üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtilirken kesintilerin son bulacağı saatler de duyuruldu. Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık 2024 Başkent EDAŞ duyuruları ile Ankara elektrik kesintisi sorgulama ekranı.