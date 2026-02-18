Trend Galeri Trend Yaşam Ankara sahur vakti 2026: Ankara İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Ankara sahur vakti 2026: Ankara İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Başkent, 2026 yılı Ramazan ayına yakışan bir manevi vakarla karşılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "İlk iftar ne zaman?" ve "Ankara sahur vakti saat kaçta bitiyor?" soruları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı saniyelik hassasiyetteki verilerle yanıt buldu. Çankaya'dan Sincan'a kadar tüm camilerde ilk teravih heyecanı yaşanırken; Keçiören, Mamak ve Yenimahalle başta olmak üzere tüm ilçelerin 29 günlük ibadet takvimi kesinleşti. İşte 19 Şubat 2026'da başlayacak olan Ramazan ayı için Ankara iftar saati, sahur (imsak) vakti ve namaz saatleri.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 13:35
Ankara, Ramazan ayına 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı ezanıyla birlikte eda edilecek ilk teravih namazıyla "merhaba" diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, Başkentliler 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk orucuna niyet ederek sahur bereketine ortak olacaklar. Ankara imsakiyesi, sadece bir vakit çizelgesi değil, aynı zamanda milyonların aynı anda sofraya oturacağı manevi bir senkronizasyonun rehberi olacak.

ANKARA SAHUR (İMSAK) VAKTİ VE ORUÇ BAŞLANGICI

Sahur vaktinin sona erip niyetlerin edildiği ve sabah namazı vaktinin girdiği "imsak" saati, Başkent için belirlendi.

Ankara sahur vakti 19 Şubat sabahı 06:06 olarak belirlendi. Vatandaşların bu saat itibarıyla "imsak temkini" dahilinde yeme ve içmeyi kesmiş olmaları ibadetin sıhhati açısından önem arz ediyor.

ANKARA İFTAR VAKTİ VE AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Ankara il genelinde 19 Şubat 2026 Perşembe günü akşam ezanı saat 18:35'te okunacak. Başkentte ilk iftar sofraları, güneşin ufuk çizgisinden kaybolmasıyla beraber bu dakikada açılacak.

Astronomik verilere göre Ramazan ayı ilerledikçe günlerin uzamasına bağlı olarak akşam ezanı saati her gün yaklaşık 65-70 saniye ileriye kayacak.

Ayın son günü olan 19 Mart Arife tarihinde ise Ankara'da iftar vakti 19:06 olarak kayıtlara geçecek.

ANKARA İMSAKİYE 2026 TAKVİMİ

2026 yılının ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba gecesi Ankara'daki tüm camilerde saat 19:52'de eda edilmeye başlanacak. 29 günlük bu manevi maratonun nihayetinde ise 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak.

Bu bir aylık süreç Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile takip edilecek:

Ankara 29 Günlük İmsakiye 2026 Takvimi için tıklayın

ANKARA'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER LİSTESİ 2026

