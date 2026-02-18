Trend Galeri Trend Yaşam Ankara sahur vakti 2026: Ankara İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Ankara sahur vakti 2026: Ankara İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Başkent, 2026 yılı Ramazan ayına yakışan bir manevi vakarla karşılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "İlk iftar ne zaman?" ve "Ankara sahur vakti saat kaçta bitiyor?" soruları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı saniyelik hassasiyetteki verilerle yanıt buldu. Çankaya'dan Sincan'a kadar tüm camilerde ilk teravih heyecanı yaşanırken; Keçiören, Mamak ve Yenimahalle başta olmak üzere tüm ilçelerin 29 günlük ibadet takvimi kesinleşti. İşte 19 Şubat 2026'da başlayacak olan Ramazan ayı için Ankara iftar saati, sahur (imsak) vakti ve namaz saatleri.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 13:35