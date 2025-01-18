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Ankara'da Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! İşte 3 itfaiyeci hakkında verilen karar...
Ankara'da Beren Su Bolat davasında flaş gelişme! İşte 3 itfaiyeci hakkında verilen karar...
Ankara'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada 3 itfaiye görevlisi hakkında karar açıklandı. Karar öncesi itfaiyecilerden birinin savunması pes dedirtti! " Öyle inmeleri gerektiğini ben söylemedim" İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 09:07