Ankara’da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!

ERKEK ARKADAŞI VE SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ozan'ın erkek arkadaşı Özgür Özcan ile çarpan araç sürücüsü Ümit U., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın detaylarının, tarafların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla netleşeceği öğrenildi.