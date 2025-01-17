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Ankara'da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!

Ankara'da erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada seyir halindeki otomobilden atlayan İpek Ozan, başını asfalt zemine vurup aynı yönde ilerleyen bir başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası genç kadının erkek arkadaşı Özgür Özcan ve çarpan aracın sürücüsü Ümit U. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 15:11
Ankara’da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!

Ankara'da yaşanan trajik olayda, Dumlupınar Bulvarı'nda erkek arkadaşıyla tartışan İpek Ozan(37), seyir halindeki otomobilden atladı.

Ankara’da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!

İddiaya göre, Ankara-Eskişehir istikametinde ilerleyen aracı kullanan erkek arkadaşı Özgür Özcan (29) ile tartışan Ozan, sinirle hareket ederek hareket halindeki araçtan kendini dışarı attı.

Ankara’da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Araçtan atlayan Ozan, başını asfalt zemine vurup dört şeritli yolda savrulurken, aynı istikamette ilerleyen Ümit U. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara’da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Ankara’da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!

ERKEK ARKADAŞI VE SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ozan'ın erkek arkadaşı Özgür Özcan ile çarpan araç sürücüsü Ümit U., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın detaylarının, tarafların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla netleşeceği öğrenildi.

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