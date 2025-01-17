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Ankara'da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!
Ankara'da trajik olay! Erkek arkadaşına sinirlenip arabadan atladı: Feci şekilde can verdi!
Ankara'da erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada seyir halindeki otomobilden atlayan İpek Ozan, başını asfalt zemine vurup aynı yönde ilerleyen bir başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası genç kadının erkek arkadaşı Özgür Özcan ve çarpan aracın sürücüsü Ümit U. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 15:11