Trend Galeri Trend Yaşam Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otelin özellikleri merak uyandırdı… Dış dünyaya tamamen kapatılan otel, kurşun geçirmez camları ve bombalara dayanıklı özel duvarlarıyla ve 1000 kişilik ekibi için adeta askeri bir üsse dönüştürüldü. Kent genelinde kırmızı alarm verilirken, Trump'ın kendisinden önce kente giriş yapan zırhlı makam aracı "Canavar" (The Beast) ise bir akaryakıt istasyonunda görüntülenerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 12:02