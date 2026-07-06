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Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otelin özellikleri merak uyandırdı… Dış dünyaya tamamen kapatılan otel, kurşun geçirmez camları ve bombalara dayanıklı özel duvarlarıyla ve 1000 kişilik ekibi için adeta askeri bir üsse dönüştürüldü. Kent genelinde kırmızı alarm verilirken, Trump'ın kendisinden önce kente giriş yapan zırhlı makam aracı "Canavar" (The Beast) ise bir akaryakıt istasyonunda görüntülenerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 12:02
Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

32 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak tarihi NATO Zirvesi için Ankara'da geri sayım başladı. Başkent Ankara bugün itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

TRUMP'IN ARACI BAŞKENT'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Donald Trump'ın "Canavar" (The Beast) lakaplı iki zırhlı başkanlık aracı şimdiden Söğütözü bölgesindeki yerini aldı.

Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

KURŞUN GEÇİRMEZ OTELDE KALACAK

Liderler zirvesinde en dikkat çeken isim ise Donald Trump'ın kalacağı otel öne çıkıyor. Katar'ın hediye ettiği Air Force One uçağıyla Ankara'ya inmesi beklenen Trump'ın kalacağı otel ise tamamen dış dünyaya kapatıldı.

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Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

Sadece ABD Başkanı ve yaklaşık 1000 kişilik ekibine tahsis edilen oteldeki 190 metrekarelik başkanlık süitinin camları kurşun geçirmez, duvarları ise bombalı saldırılara dayanıklı malzemeyle güçlendirildi.

Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

TRUMP NE ZAMAN ANKARA'YA GELECEK?

Beyaz Saray açıklamasına göre, Başkan Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor. Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak.

Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Trump, aynı akşam, ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı "Boeing 747" tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek.

Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

BAŞKENT'TE NATO ALARMI

Ankara Valiliği, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut Havalimanları başta olmak üzere, liderlerin kullanacağı tüm ana arterlerde kontrollü geçişlerin uygulanacağını açıkladı.

Ankara’da NATO Liderler Zirvesi öncesi nefesler tutuldu: Trump için ayrılan o otel adeta bir üs! İşte detaylar...

Zirvenin yapılacağı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi ve liderlerin konaklayacağı otel bölgelerinde skuter tarzı araçların kullanımına dahi izin verilmeyecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #DONALD TRUMP #NATO ZİRVESİ