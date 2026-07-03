Ankara'da neye karar verilecek? NATO'nun yeni rolünün tanımlanmasında Türkiye "belirleyici" olacak

NATO'nun Ankara Zirvesi'nin temel gündemi, ittifakın hangi kaynaklarla ve hangi yük paylaşımı ile neyi, nasıl savunacağı olacak. Ülkelerin savunma harcamasında taahhütlerini yerine getirmesinin, stratejik bir sonuç üretmeyeceği görüldü. Yani her bir ülkenin savunma harcamalarına ayırdığı bütçeyi artırması sorunu çözmüyor. Kolektif savunmaya katkı anlamına da gelmiyor. Hatta, ittifak dayanışmasının güçlü siyasi iradeyle desteklenmediği bir denklemde, her ülkenin kendi silahlanma yarışı kolektif savunma anlayışının sürdürülebilirliğine zarar veren bir girdiye dönüşebilir.

Dolayısıyla, savunmaya ayrılan kaynağın koordineli ve kolektif bir bakış açısı ile ortak mühimmat üretimine, müşterek tedarike, hava savunmasına, siber kapasiteye, insansız sistemlere ve kritik altyapı güvenliğine dönüştürülmesi hususlarının karara bağlanması gerekecek. Ankara Zirvesi'nde bu konuyla ilgili siyasi iradelerin uyumlaşması ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde bir karar alınmaya çalışılacak.