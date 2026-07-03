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Ankara'da neye karar verilecek? NATO'nun yeni rolünün tanımlanmasında Türkiye "belirleyici" olacak
Ankara'da neye karar verilecek? NATO'nun yeni rolünün tanımlanmasında Türkiye "belirleyici" olacak
Sabah Gazetesi Yazarı Nebi Miş dünyanın gözünü çevirdiği Ankara'daki NATO Zİrvesi'ne ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Nebi Miş, "NATO'nun Ankara Zirvesi'nin temel gündemi, ittifakın hangi kaynaklarla ve hangi yük paylaşımı ile neyi, nasıl savunacağı olacak." dedi.
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:23
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 08:24