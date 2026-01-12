Trend Galeri Trend Yaşam Bugün Ankara'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 12 Ocak Pazartesi (bugün) Ankara'da okul var mı?

Ankara'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Ankara Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için eğitim-öğretime ilişkin kararını kamuoyuyla paylaştı. Peki bugün Ankara'da okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 12.01.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 08:08
Başkent Ankara'da hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte "Okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Ankara Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için alınan kararı açıkladı ve gözler resmi duyuruya çevrildi. Bugün Ankara'da okul var mı, yok mu? İşte, Valiliğin o açıklaması...

ANKARA'DA KIRSAL MAHALLELERDE OKULLAR TATİL

Ankara Valiliği, taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.

5 GÜNLÜK ANKARA HAVA DURUMU

  • Pazar Kuvvetli Yağmurlu 3°C 7°C
  • Pazartesi Hafif Kar Yağışlı 3°C 5°C
  • Salı Hafif Kar Yağışlı -3°C 1°C
  • Çarşamba Çok Bulutlu -4°C 2°C
  • Perşembe Parçalı Bulutlu -1°C 1°C
