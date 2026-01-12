Bugün Ankara'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 12 Ocak Pazartesi (bugün) Ankara'da okul var mı?

Başkent Ankara'da hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte "Okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Ankara Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için alınan kararı açıkladı ve gözler resmi duyuruya çevrildi. Bugün Ankara'da okul var mı, yok mu? İşte, Valiliğin o açıklaması...