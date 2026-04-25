Trend Galeri Trend Yaşam Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasadaki hareketlilik, düğün sezonuna hazırlanan vatandaşların ilgisini de artırmış durumda. 25 Nisan 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 07:52
Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, Ramazan Bayramı sonrası başlayan yükseliş trendini sürdürüyor. Bu süreçte yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen en önemli faktörler arasında bulunuyor. Gün içerisinde de anlık değişim gösteren altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Alış (TL) Satış (TL) Fark (%)
Gram Altın 6.814,23 6.815,04 %0,53
Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Alış (TL) Satış (TL) Fark (%)
Çeyrek Altın 11.085,00 11.212,00 %0,37
Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Alış (TL) Satış (TL) Fark (%)
Tam Altın 44.163,00 44.630,00 %0,37
Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL OLDU?

Alış (TL) Satış (TL) Fark (%)
Cumhuriyet Altını 44.946,00 45.628,00 -%0,89
Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ATA ALTIN KAÇ TL OLDU?

Alış (TL) Satış (TL) Fark (%)
Ata Altın 45.337,00 45.721,00 %0,37
Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ONS ALTIN KAÇ TL OLDU?

Alış (TL) Satış (TL) Fark (%)
Ons Altın 4.708,89 4.709,45 %0,35
Anlık Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 25 Nisan Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

BİLEZİK KAÇ TL OLDU?

Alış (TL) Satış (TL) Fark (%)
22 Ayar Bilezik 6.171,31 6.460,03 %0,37
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör