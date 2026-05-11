Anlık Altın Fiyatları 11 Mayıs 2026 Pazartesi || Gram, çeyrek, tam altın fiyatları... Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu?

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken fiyatlar yukarı yönlü seyrini sürdürmeye devam ediyor. Geçen hafta boyunca sarı metal fiyatındaki dalgalanmalar dikkat çekerken vatandaşlar 11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. İşte gram, tam, çeyrek altın fiyatlarına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 11.05.2026 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 14:38
Yatırımcıların ilgisi özellikle gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında yoğunlaşırken, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altına olan yoğun ilgi artmış durumda. Küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra döviz piyasasındaki dalgalanmalar da değerli metal üzerinde etkili oldu. 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında oluşan son tablo merak konusu oldu.

11 MAYIS 2026 PAZARTESİ GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
GRAM ALTIN 6.826,68 6.827,53 -0,70%
11 MAYIS 2026 PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
ÇEYREK ALTIN 11.090,00 11.178,00 -0,72%
11 MAYIS 2026 PAZARTESİ TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
TAM ALTIN 44.217,00 44.560,00 -0,52%
11 MAYIS 2026 PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
CUMHURİYET ALTINI 45.358,00 46.042,00 -0,43%
11 MAYIS 2026 PAZARTESİ ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
ATA ALTIN 45.386,00 45.701,00 -0,49%

11 MAYIS 2026 PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
22 AYAR BİLEZİK 6.185,50 6.471,76 -0,42%
11 MAYIS 2026 PAZARTESİ ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
ONS ALTIN 4.676,02 4.676,66 -0,81%
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör