Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

TÜRKİYE'NİN NİLÜFER KONUMLARI

Nilüfer çiçeklerinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için durağan ya da yavaş akan tatlı sular, bol güneş ışığı ve besin değeri yüksek çamurlu zeminler gerekiyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgelerinde yaygın olan bu bitki, Türkiye'de de son derece özel sulak alanlarda kendine yaşam alanı buluyor.

Bolu'daki Abant ve Gölcük'ün yanı sıra Türkiye'de yabani nilüferlerin doğal olarak yetiştiği ve görsel şölen sunduğu diğer önemli merkezler şunlardır: