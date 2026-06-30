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Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu'da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!
Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu'da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!
Bolu'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük'te havaların ısınmasıyla birlikte çiçekler görsel bir şölen sunmaya başladı. Ancak bu eşsiz güzelliğe dokunmanın, koparmanın ya da zarar vermenin bedeli çok ağır oldu. Koruma altındaki endemik türleri koparanlara tam 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:49