Trend Galeri Trend Yaşam Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu'da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu'da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

Bolu'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük'te havaların ısınmasıyla birlikte çiçekler görsel bir şölen sunmaya başladı. Ancak bu eşsiz güzelliğe dokunmanın, koparmanın ya da zarar vermenin bedeli çok ağır oldu. Koruma altındaki endemik türleri koparanlara tam 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:49
Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan Bolu, yaz aylarının gelişiyle birlikte yine büyüleyici bir dönüşüme sahne oluyor. Kentin göz bebeği konumundaki Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı, su yüzeyini kaplayan rengarenk nilüfer çiçekleriyle adeta bir açık hava sergisine dönüştü. Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçeklerin geniş yeşil yapraklarla buluştuğu göller, ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar sunuyor. Ancak bu görsel şölen, sadece estetik bir güzellik değil, aynı zamanda çok sıkı korunan bir doğal miras.

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

KOPARMANIN BEDELİ 699 BİN 197 LİRA!

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının hayranlıkla izlediği endemik nilüfer çiçekleri, yasal koruma kalkanı altında bulunuyor. Biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, bu çiçeklere yönelik her türlü tahribat ağır yaptırımlarla engelleniyor.

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

İlgili kanun uyarınca, koruma altındaki nilüfer çiçeğini koparan, kökleyen ya da doğal yaşam alanına zarar veren kişilere 699 bin 197 lira idari para cezası kesilecek. Yetkililer, ceza miktarının caydırıcılığına dikkat çekerek, vatandaşları çiçekleri sadece uzaktan izlemeye ve fotoğraflamaya davet ediyor. Bölgede konuşlandırılan koruma ekipleri ve kameralar vasıtasıyla göller 7/24 mercek altında tutuluyor.

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Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

ÇAMURUN İÇİNDEN ÇIKAN GÜZELLİK

Botanik dünyasında Nymphaea olarak adlandırılan nilüfer çiçeği, sadece zarafetiyle değil, doğadaki benzersiz yaşam mücadelesi ve biyolojik özellikleriyle de insanı kendine hayran bırakıyor. İşte nilüfer çiçeğinin öne çıkan gizemleri:

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

GÜNEŞİN RİTMİYLE YAŞAR

Gün ışığına karşı inanılmaz bir duyarlılığa sahiptir. Sabah saatlerinde güneşin doğmasıyla birlikte su yüzeyine çıkarak yapraklarını açar. Hava kararmaya başladığında ya da ikindi vakti yaklaştığında ise kapanarak yeniden suyun altına çekilir.

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

ÖMÜRLERİ SADECE 3 GÜN

Su yüzeyine çıkan bir nilüfer çiçeğinin ömrü ortalama 3 gün civarındadır. Ancak doğanın döngüsü durmaz; solan çiçek yerini suya bırakırken, hemen ardından yenileri su yüzeyine doğru tırmanır.

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

ÇAMURDA BÜYÜR, KİR TUTMAZ

Bataklık ve besince zengin çamurlu su zeminlerinde kök salmasına rağmen, yaprak ve çiçek yüzeyleri mikroskobik yapısı sayesinde asla kir barındırmaz. Kendi kendini temizleme mekanizmasıyla her zaman tertemiz ve kusursuz açar.

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

MİSTİK VE KÜLTÜREL ANLAMI

Çamurlu sudan lekesiz çıkması nedeniyle arınmayı, bilgeliği, umudu ve kararlılığı temsil eder. Nerede açarsa açsın, insan ruhuna dinginlik veren evrensel bir semboldür.

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

TÜRKİYE'NİN NİLÜFER KONUMLARI

Nilüfer çiçeklerinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için durağan ya da yavaş akan tatlı sular, bol güneş ışığı ve besin değeri yüksek çamurlu zeminler gerekiyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgelerinde yaygın olan bu bitki, Türkiye'de de son derece özel sulak alanlarda kendine yaşam alanı buluyor.

Bolu'daki Abant ve Gölcük'ün yanı sıra Türkiye'de yabani nilüferlerin doğal olarak yetiştiği ve görsel şölen sunduğu diğer önemli merkezler şunlardır:

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

Beyşehir Gölü (Konya): Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir'in yaklaşık 8 bin metrekarelik devasa bir alanı tamamen nilüfer tarlalarıyla kaplıdır.

Köyceğiz Gölü (Muğla): Eşsiz doğasıyla bilinen bu bölgede, gölü besleyen kanallarda ve sakin derelerde beyaz nilüferler doğal olarak yetişir.

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

Acarlar Longozu (Sakarya): Karasu ilçesinde bulunan bu nadide su basar ormanı (longoz), Türkiye'nin en zengin ve en yoğun nilüfer popülasyonlarından birine ev sahipliği yapar.

Efteni Gölü (Düzce): Zengin sucul bitki örtüsü ve göçmen kuşların uğrak noktası olan bu koruma alanı, nilüferlerin en sık ve en canlı görüldüğü yerlerin başında gelir.

Anlık Heves Cüzdana Zarar... Bolu’da Koruma Altındaki O Çiçeğe Dokunana 699 Bin TL Ceza!

Doğal yaşam alanlarında koparılmasının cezası dudak uçuklatsa da, nilüferler uygun genişlikteki saksılarda ve yapay havuzlarda, doğru su ortamı sağlandığında ev ve bahçelerde de hobi amaçlı yetiştirilebilmektedir. Yetkililer; doğanın bu eşsiz mirasını gelecek nesillere aktarabilmek adına tüm ziyaretçileri, çevreye karşı duyarlı olması konusunda bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör