Anne babalar ayrılıyor, onların dünyası sarsılıyor! Esra Ezmeci anlattı: "Boşanmanın sessiz mağdurları çocuklar!"

Bu sayılar kuru bir istatistikten ibaret değil. Her boşanma, iki yetişkinin hayatını yeniden düzenlemesi yanında, çocukların duygusal dünyasında derin izler bırakabiliyor. Psikolojik açıdan bakıldığında, boşanma çocuklar için bir kayıp ve belirsizlik süreci olarak kabul ediliyor. Yetişkinler kendi kararlarını alırken çocuklar çoğu zaman bu değişimin ortasında kendilerini çaresiz hissedebiliyor. Tepkiler yaşa, kişiliğe ve ayrılık öncesi aile ortamına göre farklılaşsa da, ortak nokta stres artışı ve duygusal zorluklar... Risk, geleneksel sağlam ailelerdeki çocuklara göre yaklaşık iki kat daha yüksek olabiliyor. Ancak bu etki her zaman kalıcı değil; ebeveynlerin tutumu ve alınan destekle büyük ölçüde yönetilebilir.