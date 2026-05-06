Anneler Günü 2026 Tarihi II Anneler Günü Mayıs ayında mı, ayın kaçında, hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü 2026 Tarihi II Anneler Günü Mayıs ayında mı, ayın kaçında, hangi gün kutlanacak?

Her yıl sevgi, coşku ve hediyelerle kutlanan Anneler Günü, 2026 yılının Mayıs ayına girilmesiyle birlikte yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişi, annelerini mutlu etmek için planlarını şimdiden yapmaya başladı. Peki anneler günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün kutlanacak?

Giriş Tarihi: 06.05.2026 11:54
Anneler Günü, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 2026'da baharın en güzel zamanlarından birine denk gelen bu özel gün, annelere sevgi ve minnet duygularının ifade edildiği anlamlı bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için hediye ve sürpriz planlarını erkenden yapmak isteyenler için bilgiler ön plana çıktı.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN OLACAK?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 2026 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Ailelerin annelerine yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı bu süreçte, çiçeklerden hediyelere kadar birçok alanda hareketlilik şimdiden dikkat çekiyor.

ANNELER GÜNÜ NEDEN MAYIS'IN İKİNCİ HAFTASI KUTLANIR?

  • Anneler Günü'nün Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasının temel nedeni, bu geleneğin ABD kökenli modern Anneler Günü uygulamasına dayanmasıdır.
  • Bu özel gün, 1900'lü yılların başında Anna Jarvis tarafından annelere duyulan sevgi ve saygıyı resmî bir güne dönüştürme fikriyle ortaya çıkarıldı. Jarvis'in öncülüğünde başlatılan bu hareket, 1914 yılında ABD'de resmî olarak kabul edildi ve tarih olarak Mayıs ayının ikinci pazarı belirlendi.
  • Mayıs ayının seçilmesinde ise bahar mevsiminin canlılığı, çiçeklerin açması ve anneliği simgeleyen doğurganlık ve yenilenme temaları etkili oldu. Pazar gününün tercih edilmesi de ailelerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve günü daha anlamlı kılmak amacı taşıyor.
  • Zamanla bu gelenek dünya genelinde yaygınlaşarak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aynı tarihte kutlanmaya başladı.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör