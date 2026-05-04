Trend Galeri Trend Yaşam Anneler Günü 2026 detayları: Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü 2026 detayları: Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında 2026 Anneler Günü yer aldı. Anneler Günü için geri sayım başlamışken, annelerini mutlu etmek isteyenler için plan hazırlıkları da ön plana çıktı. Anneler Günü ne zaman, hangi gün? sorularına yanıt arayanlar için 2026 yılına ait takvim detayları netleşti.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:50
Anneler Günü 2026 detayları: Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Annelere duyulan sevginin ve minnettarlığın ifade edildiği bu anlamlı gün her yıl ön plana çıkmaya devam ediyor. Anneler Günü, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Mayıs ayının ikinci haftasında sevgi ve coşkuyla kutlanacak. Ayrıca hediye ve sürpriz planlarını erkenden yapmak isteyenler için bilgiler önemli bir referans oluşturuyor.

Anneler Günü 2026 detayları: Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 2026 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü 2026 detayları: Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmasının temel nedeni, bu geleneğin ABD kökenli modern Anneler Günü uygulamasına dayanmasıdır.

Bu özel gün, 1900'lü yılların başında Anna Jarvis tarafından annelere duyulan sevgi ve saygıyı resmî bir güne dönüştürme fikriyle ortaya çıkarıldı. Jarvis'in öncülüğünde başlatılan bu hareket, 1914 yılında ABD'de resmî olarak kabul edildi ve tarih olarak Mayıs ayının ikinci pazarı belirlendi.

Anneler Günü 2026 detayları: Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayının seçilmesinde ise bahar mevsiminin canlılığı, çiçeklerin açması ve anneliği simgeleyen doğurganlık ve yenilenme temaları etkili oldu. Pazar gününün tercih edilmesi de ailelerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve günü daha anlamlı kılmak amacı taşıyor.

Zamanla bu gelenek dünya genelinde yaygınlaşarak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aynı tarihte kutlanmaya başladı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ANNELER GÜNÜ