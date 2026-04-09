Anneler günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Anneler günü tarihi

2026 yılında Anneler Günü, her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanacak. Bu özel gün yaklaşırken, annelerine sürpriz yapmak isteyenler hediyelerini ve çiçeklerini erkenden hazırlamaya başladı. Sevdikleriyle birlikte anlamlı vakit geçirmek isteyen birçok kişi, takvimlerini kontrol ederek planlarını şimdiden şekillendiriyor. 2026 yılında Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak takvimlerde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 00:36
2026 yılı Anneler Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, annelerine özel sürprizler hazırlamak isteyenler, tarihleri öğrenmek için araştırmalara yöneldi. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde bu anlamlı gün, Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanacak. Anneler Günü'nün tarihi ve kutlamalara dair detaylar şimdiden gündemdeki yerini aldı.

2026 ANNELER GÜNÜ TARİHİ

2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜNÜN TARİHİ HER YIL NASIL DEĞİŞİYOR?

Anneler Günü, dünya genelinde ve Türkiye'de Mayıs ayının ikinci pazar günü geleneksel olarak kutlanır. Takvimdeki günler yıllık döngüye göre ilerlediğinden, bu özel gün her yıl farklı bir tarihe denk gelir. Artık yıllarda ise bu kayma iki gün olarak yaşanır.

ANNELER GÜNÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞ HİKÂYESİ

Modern Anneler Günü fikri, Anna Jarvis tarafından 1908 yılında annesinin anısına başlatıldı. Bu girişim, 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından resmiyet kazandı. Resmi uygulamada günün Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirlenmesi, daha sonra birçok ülke tarafından benimsenerek uluslararası bir gelenek hâline geldi.