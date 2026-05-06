Trend Galeri Trend Yaşam Annelere bebekleri için 'hayati risk' uyarısı! Türkiye'de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Annelere bebekleri için 'hayati risk' uyarısı! Türkiye'de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Dünyaca ünlü gıda markası Türkiye'de de satılan Bebelac 1 bebek mamasını "cereulide" toksini riski nedeniyle toplatma kararı aldı. Çok güçlü ve ısıya dayanıklı bir toksin olan Cereulide, bebeklerde aşırı kusma ve hızlı sıvı kaybına (dehidrasyon) yol açarak bebekler için hayati riske neden olabiliyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 09:29
Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Dünyaca ünlü gıda markası Nutricia, "cereulide" adlı toksin bulaşma riski nedeniyle "Bebelac 1" serisinin belirli partilerini piyasadan toplama kararı aldı.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma sürecinin ilk olarak 24 Ocak 2026'da başlatıldığı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan yeni kılavuzlara uyum kapsamında 4 Mayıs 2026 itibarıyla güncellendiği bildirildi.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

HANGİ ÜRÜNLER RİSK ALTINDA?

Şirket evinde 800 gramlık Bebelac 1 ürünü bulunan ailelere, ambalaj üzerindeki parti numaralarını kontrol etmeleri yönünde uyarı yaptı.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Açıklamalara göre;

  • 13 Kasım 2026 son kullanma tarihli parti numarası 101479492, 101479493 ve 101479494 olan
  • 19 Kasım 2026 son kullanma tarihli parti numarası 101480178 olan
  • 20 Kasım 2026 son kullanma tarihli parti numarası 101480618 ile 101480648 olan

ürünler risk kapsamında değerlendiriliyor.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Şirket, söz konusu ürünleri alan tüketicilerin satış noktalarından ya da internet adresi üzerinden yapılacak işlem ile geri verilebileceğini duyurdu.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Bebelac'tan önce Aptamil ve SMA serilerinde de benzer sorunların yaşanmış, Tarım ve Orman Bakanlığı ithal edilen bebek mamalarına yönelik analiz şartlarını en üst seviyeye çıkarmıştı.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Cereulide nedir ve neden tehlikeli?

Cereulide, genellikle Bacillus cereus bakterisinin ürettiği, çok güçlü ve ısıya dayanıklı bir toksindir. Yani gıda pişirilse bile tamamen yok olmayabilir. Toksin özellikle gıdalarda uygun olmayan saklama koşullarında oluşabilir ve düşük miktarlarda bile etkili olabilir.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Bebekler için neden daha riskli?

Bebekler Cereulide toksinine karşı yetişkinlere göre çok daha hassas. Bebeklerin karaciğer ve böbrekleri toksinleri yetişkinler kadar hızlı temizleyememesi toksine karşı hayati risk oluşturuyor.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Belirtileri neler?

Ani başlayan ve tekrarlayan kusma, hızlı sıvı kaybı ve buna bağlı olarak dehidrasyon, beslenmeyi reddetme ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Bebeklerde sıvı kaybı çok daha hızlı geliştiği için tablo kısa sürede ağırlaşabilir.

Annelere bebekleri için ’hayati risk’ uyarısı! Türkiye’de satılan ürün raflardan toplatılıyor

Uzman değerlendirmelerine göre bebeklerde kusma ve ishal gibi belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BEBEK