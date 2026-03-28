Annelerin yeni yükü: Mutlu anı biriktirme telaşı! Her anı "özel" kılmaya çalışırken neleri kaybediyorsunuz?

Uzmanlar son yıllarda ebeveynlikte yeni bir kavramdan söz ediyor: "performans anneliği." Yani yaşananın kendisinden çok, nasıl göründüğüne odaklanan bir hal. Bu durumun en çarpıcı tarafı şu: Çocuklar bundan çok hızlı etkileniyor. Çünkü çocuk için önemli olan etkinliğin kendisi değil; annenin oradaki hali. Acele eden, yönlendiren, sürekli bir şeyleri "daha iyi" yapmaya çalışan bir ebeveyn, çocuğa fark etmeden şunu hissettiriyor: Bu an yeterli değil. Oysa çocuk için yeterli olan şey çok daha basit.