Annelerin yeni yükü: Mutlu anı biriktirme telaşı! Her anı "özel" kılmaya çalışırken neleri kaybediyorsunuz?
Annelerin görünmeyen bir yükü var artık: Çocuğu için mutlu anılar biriktirmek... Evet, anneler artık çocuklarının anılarını bile kontrol altında tutmaya çalışıyor. Hep mutlu şeyler hatırlasınlar diye kendilerini büyük bir yorgunluğun içine atıyorlar Oysa çocuk için önemli olan etkinlikler değil, annenin o andaki hali. Belki de yapılacak en iyi şey, anın içinde kalabilmek...
Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:50