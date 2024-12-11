ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM HD İZLE | 11 Aralık Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Annem Ankara 4. bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip ediliyor. Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta salı günleri ekrana geliyor. Bu akşam ekrana gelecek dizide, hastane odasında Hasan'ın başında bekleyen Zuhal, "Sen istesen de istemesen de biz bir aileyiz, ben de oğullarım da senin yanındayız, yaşamak zorundasın Hasan!" sözleri kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı. Diziyi severek takip edenler yeni bölüm için ekran başında yerlerini aldı. İşte, 11 Aralık Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara 4. bölüm izleme ekranı...