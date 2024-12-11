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ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM HD İZLE | 11 Aralık Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Annem Ankara 4. bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip ediliyor. Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta salı günleri ekrana geliyor. Bu akşam ekrana gelecek dizide, hastane odasında Hasan'ın başında bekleyen Zuhal, "Sen istesen de istemesen de biz bir aileyiz, ben de oğullarım da senin yanındayız, yaşamak zorundasın Hasan!" sözleri kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı. Diziyi severek takip edenler yeni bölüm için ekran başında yerlerini aldı. İşte, 11 Aralık Kanal D dizi ekranı ile Annem Ankara 4. bölüm izleme ekranı...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:28
ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM HD İZLE | 11 Aralık Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Kanal D'nin yeni dizisi Annem Ankara, ilk bölümünden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik'in başrolünde yer aldığı dizi, heyecan verici yeni bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara geldi.Yeni sezona iddialı bir giriş yapan yapımda, bu hafta neler yaşanacak merak konusu. İşte, 11 Aralık Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz izleme ekranı haberin devamında…

ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM HD İZLE | 11 Aralık Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM İZLE

Annem Ankara yeni bölümleriyle çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM HD İZLE | 11 Aralık Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hasan, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken onun hayatındaki kadınlar da bambaşka mücadeleler içindedir. Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan derin sevgilerini fark edecektir.

ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM HD İZLE | 11 Aralık Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

Zuhal, Hasan'ın kritik durumunun ardından soluğu hastanede alır! Hasan ailesine, hayata tutunabilecek mi?

ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM HD İZLE | 11 Aralık Kanal D Annem Ankara yeni bölüm kesintisiz TIKLA-İZLE

ANNEM ANKARA OYUNCULARI
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

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