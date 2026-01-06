Trend Galeri Trend Yaşam ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Antalya 13.213 kontun kura çekimi ne zaman?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Antalya 13.213 kontun kura çekimi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Antalya'da heyecan dorukta! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen projede TOKİ Antalya kura çekim tarihi resmiyet kazandı. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, turizm şehrinde ev sahibi olacak binlerce vatandaş belirlenecek. Törenle birlikte merkezden ilçelere kadar toplam 13.213 konutun hak sahipleri netleşecek. Peki, Antalya TOKİ kurası ne zaman, hangi ilçede kaç konut var?

Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:51
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Antalya 13.213 kontun kura çekimi ne zaman?

Başvuru sayısının en yüksek olduğu illerin başında gelen Antalya'da, dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projede kuralar canlı yayında çekilecek. Özellikle Konyaaltı ve Döşemealtı gibi merkez ilçelerdeki dev yatırımların yanı sıra, Akseki'den İbradı'ya kadar il genelinde yayılmış bir konut ağı planlandı. Peki, TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Antalya 13.213 kontun kura çekimi ne zaman?

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi

Kura Saati: Henüz belli olmadı.

İzleme Platformu: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Sonuç Sorgulama: Çekilişin hemen ardından e-Devlet ve toki.gov.tr üzerinden isim listesi sorgulanacak.

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Antalya 13.213 kontun kura çekimi ne zaman?

ANTALYA İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI LİSTESİ

Antalya genelinde yapılacak olan toplam 13.213 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

İlçe Konut Sayısı
Merkez (Döşemealtı & Konyaaltı) 12.000
Manavgat 500
Elmalı 200
Korkuteli 196
Serik 150
Akseki 70
İbradı 50
Gündoğmuş 47
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Antalya 13.213 kontun kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

Sık sık güncellenen TOKİ kura tarihlerini belirten takvimde güncel tarihler şöyle:

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ Antalya 13.213 kontun kura çekimi ne zaman?