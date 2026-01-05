Trend
Antalya TOKİ Kura Çekimi Tarihi belli oldu! Antalya kurası ne zaman, hangi ilçeye kaç konut yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Antalya'da heyecan dorukta! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen projede TOKİ Antalya kura çekim tarihi resmiyet kazandı. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, turizm şehrinde ev sahibi olacak binlerce vatandaş belirlenecek. Törenle birlikte merkezden ilçelere kadar toplam 13.213 konutun hak sahipleri netleşecek. Peki, Antalya TOKİ kurası ne zaman, hangi ilçede kaç konut var?
Giriş Tarihi: 05.01.2026 23:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:17