Antalya’da kuyumcu soygunu dehşeti! En ince ayrıntısına kadar anlattı: Altınları bitcoine yatırmış!

Antalya'da sonu kanlı biten kuyumcu soygununda flaş bir gelişme yaşandı. Soygun için girdiği kuyumcuda Abuzer Atakan Gür'ü katledip 2 kilo altınla kaçan katil soyguncu Serkan Özlü'nün ifadeleri ortaya çıktı. Katil Özlü polise verdiği ifadelerinde soygunu en ince detayına kadar anlattı. Özlü'nün bir başka soygunun da faili olduğu ortaya çıkarken ilk soygundaki altınları bitcoine yatırdığını itiraf etti. İşte kan donduran kuyumcu soygununda dikkat çeken detaylar…
Olay, 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle dükkanına giren soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabanca ile vurup, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takılarla kaçtı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürümesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
ŞÜPHELİ VE 2 KARDEŞİ YAKALANDI
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Gasp Bürosu ekipleri, Serkan Özlü olduğunu tespit ettiği şüphelinin, Afyonkarahisar'da saklandığını belirledi.
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı
Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, önceki gün Özlü'nün kullandığı otomobili Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Polis, Özlü'nün yanı sıra kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö.'yü (19) de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi.
EN İNCE DETAYINA KADAR ANLATTI...
Serkan Özlü'nün, ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramalarda polis üniforması, silah ve malzemeler bulundu. Çeşitli suçlardan kaydı olan Özlü'nün poliste ağlayarak verdiği ifadesinde, soygunları kumar borcu yüzünden yaptığını söylediği bildirildi. İkinci soygun sırasında susturuculu tabanca ile vurduğu Abuzer Atakan Gür'ün ölmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunduğu ortaya çıkan Özlü, soygun sonrasında kullandığı kaçış güzergahını polise en ince detayına kadar anlattı.