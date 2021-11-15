Antalya’da kuyumcu soygunu dehşeti! En ince ayrıntısına kadar anlattı: Altınları bitcoine yatırmış!

Antalya'da sonu kanlı biten kuyumcu soygununda flaş bir gelişme yaşandı. Soygun için girdiği kuyumcuda Abuzer Atakan Gür'ü katledip 2 kilo altınla kaçan katil soyguncu Serkan Özlü'nün ifadeleri ortaya çıktı. Katil Özlü polise verdiği ifadelerinde soygunu en ince detayına kadar anlattı. Özlü'nün bir başka soygunun da faili olduğu ortaya çıkarken ilk soygundaki altınları bitcoine yatırdığını itiraf etti. İşte kan donduran kuyumcu soygununda dikkat çeken detaylar…

Olay, 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle dükkanına giren soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabanca ile vurup, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takılarla kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürümesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, önceki gün Özlü'nün kullandığı otomobili Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Polis, Özlü'nün yanı sıra kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö.'yü (19) de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi.