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Antalya'da yediemin otoparkında 15 yıldır bekleyen de var! Değeri 25 milyon TL'ye ulaşıyor

Aralarında 15 yıldır yediemin otoparkında bekleyen de var. Fiyatları toplamı servet değerinde! Antalya'da haciz yoluyla bağlanan araçlar yediemin otoparklarını doldurdu. Aralarında 15 yıldır bekleyen araçların bulunduğu otoparkta 2 milyon değerinde olan lüks araçların da çürümeye terk edildiği gözlendi. Sadece kendi otoparkında toplamda yaklaşık 20-25 milyon değerinde binlerce araç olduğunu belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "2006 yılında bu işe başladım, o yıldan bu yana kalan araç var. Bunların hepsi bir milli servet" dedi. İşte o görüntüler ve detaylar...

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 16:28
Antalya’da yediemin otoparkında 15 yıldır bekleyen de var! Değeri 25 milyon TL’yi aşıyor

Antalya'da çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor.

Antalya’da yediemin otoparkında 15 yıldır bekleyen de var! Değeri 25 milyon TL’yi aşıyor

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü. Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

Antalya’da yediemin otoparkında 15 yıldır bekleyen de var! Değeri 25 milyon TL’yi aşıyor

"2006 YILINDAN BU YANA BEKLEYEN VAR"
2006 yılında Antalya'da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz. 2006 yılında bu işe başladım Antalya'da, o yıldan bu yana kalan araç var.

Antalya’da yediemin otoparkında 15 yıldır bekleyen de var! Değeri 25 milyon TL’yi aşıyor

Tek bir yerle başladım, zamanla araçlar çoğalınca, sahipleri tarafından alınmayıp satışı da yapılamayınca, üçüncü ve dördüncü yeri açmak zorunda kaldım. Toplamda 40 bin metrekare yerde hizmet veriyoruz. Uzun süre kalan araçların yediemine hiçbir faydası yok, aksine zararı var. İnsanlar dışarıdan 'Araç burada kalıyor, kaldığı gün kadar para yazıyor' diye düşünmesin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yediemin buradaki araçlar satıldığı zaman parasını tahsil edebiliyor" dedi.

Antalya’da yediemin otoparkında 15 yıldır bekleyen de var! Değeri 25 milyon TL’yi aşıyor

"BUNLARIN HEPSİ BİR MİLLİ SERVET"
Yediemin otoparklarındaki araçların yüzde 10'unun sadece sahipleri tarafından geri alınabildiğini aktaran Topçu, satılamayıp uzun süre kalan araçların ise ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Topçu, "Bunların hepsi bir milli servet. Bu araçları biz dövizle yurt dışından alıp getiriyoruz.

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