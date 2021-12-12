Antalya'da yediemin otoparkında 15 yıldır bekleyen de var! Değeri 25 milyon TL'ye ulaşıyor

Antalya'da çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü. Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

"2006 YILINDAN BU YANA BEKLEYEN VAR"

2006 yılında Antalya'da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz. 2006 yılında bu işe başladım Antalya'da, o yıldan bu yana kalan araç var.

Tek bir yerle başladım, zamanla araçlar çoğalınca, sahipleri tarafından alınmayıp satışı da yapılamayınca, üçüncü ve dördüncü yeri açmak zorunda kaldım. Toplamda 40 bin metrekare yerde hizmet veriyoruz. Uzun süre kalan araçların yediemine hiçbir faydası yok, aksine zararı var. İnsanlar dışarıdan 'Araç burada kalıyor, kaldığı gün kadar para yazıyor' diye düşünmesin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yediemin buradaki araçlar satıldığı zaman parasını tahsil edebiliyor" dedi.



