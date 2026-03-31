AÖF ne zaman, giriş belgesi nasıl sorgulanır? 2026 Açıköğretim sınav yerleri açıklandı!

2026 AÖF sınavına girecek olan öğrenciler tarihleri kaçırmamak için sıklıkla sınava dair sorular sormaya devam ederken sınava giriş belgeleri resmi olarak açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı takvim ile AÖF ne zaman, başvuru işlemleri nasıl yapılır ve sınav sistemine dair bilgiler belli oldu.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 10:32
Anadolu Üniversitesi'nin 2026 AÖF sınavı için giriş belgeleri yayınlandı. 2026 Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan sınav sürecinin detaylarına dair öğrenciler merak içinde. Heyecanla beklenen sınav tarihine az kalmışken öğrencilerin sınava dair soruları arttı. İşte bahar dönemi için vize ve final sınav takvimi:

AÖF 2026 SINAV TAKVİMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında AÖF sınav takvimi de kesinleşti. Bahar dönemi için kritik tarihler şöyle şekillendi:

  • Ara sınav (vize): 4-5 Nisan 2026
  • Dönem sonu sınavı (final): 9-10 Mayıs 2026

Bu takvim, öğrencilerin çalışma planlarını oluştururken temel rehber olarak öne çıkıyor.

2026 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebiliyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav İşlemleri" sekmesi üzerinden AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşmak mümkün. Belgenin çıktısının alınması ise sınav günü için zorunlu tutuluyor.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER GEREKLİ?

AÖF sınavına katılacak öğrencilerin, sınav günü bazı belgeleri yanında bulundurması zorunlu. AÖF sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartı olmadan sınava giriş yapılamıyor.

AÖF SINAV SİSTEMİ NASIL?

AÖF sınav sistemi, her ders için 20 sorudan oluşuyor ve adaylara 30 dakika süre veriliyor. Değerlendirme sürecinde ise "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralı uygulanıyor.