AÖF 2026 SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI! AÖF sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için kritik süreç başladı. 4-5 Nisan 2026 tarihinde yapılan AÖF vize sınavının ardından gözler final sınav sürecine çevrilmişti. Adayların merakla beklediği 2026 AÖF final sınav giriş belgesi resmi olarak yayınlandı. İşte sınav ve sürece dair detaylar…

Giriş Tarihi: 05.05.2026 13:46
Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ara sınavların ardından, eğitim hayatına dışarıdan devam eden binlerce aday bir sonraki sınav süreci için heyecanlı bekleyiş içindeydi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklanan yeni duyuru ile AÖF öğrencileri için detaylar ön plana çıktı.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Dönem sonu sınavları 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, öğrencilerin tüm derslerdeki başarı durumunu belirleyecek ve dönemi başarıyla tamamlamaları için kritik öneme sahip olacak.

AÖF sınavı iki oturumda yapılacaktır:

  • İlk Oturum: Saat 09:30
  • İkinci Oturum: Saat 14:00
2026 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

  • Anadolu Üniversitesi resmi sayfasına girin.
  • T.C. Kimlik numaranız veya e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
  • Üst menüden veya panelden "Sınav İşlemleri" sekmesine tıklayın.

AÖF 2026 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi yaz okuluna katılacak öğrenciler için sınav, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Yaz okulu sınavı, eksik dersi olan veya dönem içinde başarılı olamayan öğrencilerin notlarını yükseltmeleri için fırsat sunacak.

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınav salonuna girebilmek için adayların yanında; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulunmalıdır.

Ayrıca mağduriyet yaşanmaması adına sınav yerine erken gidilmesi önerilmektedir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ #AÖF